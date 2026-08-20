Nissan Sentra 2027 mejora su manejo y estrena una Midnight Edition

Nissan quiere que el Sentra siga siendo una alternativa atractiva para quienes todavía prefieren un sedán compacto. Para el modelo 2027, la marca no se limita a cambiar algunos detalles de apariencia, sino que también trabaja en uno de los elementos que más se siente al volante, la respuesta de la transmisión.

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La otra novedad llega por el lado visual. El Sentra SR puede incorporar ahora la Midnight Edition, un paquete que oscurece buena parte de los elementos exteriores y le da al sedán una personalidad más marcada.

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La propuesta mantiene el enfoque práctico del modelo, pero añade algunos detalles para quienes buscan algo menos convencional.

Un SR con aspecto más atrevido

La Midnight Edition está disponible sobre el Sentra SR y añade diferentes elementos exteriores en negro. Entre ellos aparecen los emblemas, las molduras de las ventanas y unas llantas de aleación de 18 pulgadas.

El techo Super Black completa la propuesta con una configuración bitono que genera mayor contraste con la carrocería.

El paquete tiene un costo adicional de $650 dólares, por lo que los compradores pueden darle un aspecto más deportivo al vehículo sin tener que cambiar de versión.

Nissan trabaja en la respuesta de la CVT

La actualización más interesante está escondida bajo la carrocería. Nissan revisó la programación de la transmisión Xtronic CVT para conseguir una respuesta que se sienta más progresiva y natural al momento de acelerar.

La intención es reducir esa sensación poco agradable que algunas transmisiones continuamente variables pueden generar cuando el conductor exige una respuesta rápida. Según Nissan, la nueva calibración busca que la entrega sea más lineal y que la reacción al pedal resulte más predecible.

Esto puede notarse especialmente al incorporarse a una autopista, adelantar a otro vehículo o moverse por calles con tráfico constante. No se trata de aumentar la potencia, sino de conseguir que el motor y la transmisión trabajen de una manera más agradable para quien está detrás del volante.

Interior del Nissan Sentra 2027. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Un interior que apuesta por la tecnología

El habitáculo conserva una propuesta moderna y suma una dotación tecnológica bastante completa para un sedán de este tamaño. De hecho, el interior del Sentra fue incluido en la lista Wards 10 Best Interiors & UX 2026.

Entre los elementos disponibles aparecen dos pantallas de 12,3 pulgadas, que permiten reunir la información del vehículo y el sistema multimedia en una configuración de apariencia más sofisticada.

También están disponibles Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, mientras que el cargador inalámbrico Qi2 aparece como otra de las alternativas tecnológicas.

Los asientos Zero Gravity buscan aportar mayor comodidad en recorridos largos y Nissan también destaca el espacio disponible para las piernas en las plazas delanteras.

Seguridad para el día a día

El Sentra 2027 llega acompañado por una amplia lista de asistentes de conducción. El equipamiento contempla frenado automático de emergencia con detección de peatones, advertencia de colisión frontal, prevención de salida de carril y reconocimiento de señales de tráfico.

El Nissan Sentra 2027. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

También puede incorporar alerta de punto ciego, intervención sobre el punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. El control de crucero inteligente forma parte del equipamiento y está pensado para hacer más llevaderos los desplazamientos por carretera.

A esto se suma el Intelligent Around View Monitor, que facilita las maniobras al mostrar una perspectiva alrededor del automóvil. El ProPILOT Assist también está disponible para ayudar en situaciones de tráfico con detenciones y arranques frecuentes, aunque el conductor debe mantener el control del vehículo.

Precios del Nissan Sentra 2027

El Sentra 2027 parte de $22,890 dólares en Estados Unidos para el acabado S. La versión SV tiene un precio de $23,590 dólares, mientras que el SR comienza en $24,990 dólares.

Para quienes quieran la configuración más equipada, el SL llega a $27,990 dólares. La nueva Midnight Edition puede añadirse al SR por $650 dólares adicionales.

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