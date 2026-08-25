Dua Lipa habló su boda con Callum Turner: “Fue mágico”

Tras celebrar su boda con el actor Callum Turner, la artista británica Dua Lipa compartió detalles inéditos sobre su gran día y la manera en que logró disfrutar plenamente de la celebración.

Luego de una íntima ceremonia civil en Londres, la pareja organizó tres días de celebración en Palermo, Italia, un destino que no fue elegido al azar, sino guiado por la paz que le transmite el país y por recomendaciones astrológicas.

En una entrevista concedida a la revista Vogue Italia, la intérprete de “Levitating” explicó que el éxito de las jornadas festivas se debió principalmente a dos valiosos consejos que recibió antes de dar el “sí, quiero”. El primero de ellos fue afrontar el evento sin la presión de los anfitriones.

“Nos sugirieron que asistiéramos a la boda como si fuéramos unos invitados más, lo que hizo que lo pasáramos de maravilla y no nos estresáramos nada”, confesó la artista.

La segunda recomendación estuvo enfocada en resguardar la intimidad de la pareja en medio del festejo. Según relató Lipa, les aconsejaron estar permanentemente pendientes el uno del otro para no perderse entre la multitud de asistentes, una estrategia que les permitió pasar tiempo juntos y construir recuerdos memorables de su día especial.

La elección de Italia como escenario también respondió a motivos emocionales y a una lectura de astrocartografía realizada por su astróloga, la cual confirmó que en ese territorio la cantante encuentra su mayor nivel de calma y bienestar. Después de los festejos en Sicilia, los recién casados extendieron su estadía con un recorrido por la Costa Amalfitana y Roma.

Este importante paso sentimental marca además un giro en la carrera creativa de la artista. Dua Lipa admitió que, si bien en sus inicios sus canciones nacían del desamor y la búsqueda afectiva, ahora le interesa explorar la estabilidad y el crecimiento compartido. “Tengo la suerte de compartir mi vida con alguien que ama trabajar tanto como yo”, concluyó la cantante, asegurando que su ambición profesional permanece intacta mientras inicia este nuevo capítulo.

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