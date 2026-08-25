Niña de 8 años falleció a causa de “ameba come cerebros” que prolifera en aguas de EE.UU.

Una niña de 8 años, Lillian Smart, perdió la vida tras ser infectada por Naegleria fowleri, conocida comúnmente como ameba come-cerebros. El Departamento de Salud de Luisiana confirmó que este caso es el primero desde 2013 en el estado.

La información la suministró Kyle Roberts, portavoz de su familia, reseñó Associated Press (AP). “Anoche, Lillian corrió de nuestros brazos a los brazos de Jesús”, escribieron sus padres, Daniel y Rebecca Smart, el domingo en una publicación en Facebook. “Las lesiones en su cerebro eran demasiado graves para que su pequeño cuerpo pudiera recuperarse. Todos hicimos lo posible por mantenerla con vida”.

Según el Departamento de Salud de Luisiana, es probable que la infección se haya contraído mientras se nadaba en el lago Claiborne, en el norte de Luisiana.

La Naegleria fowleri se encuentra en aguas dulces templadas y puede causar la meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad casi siempre fatal. La ameba entra al organismo a través de la nariz y se dirige al cerebro, donde causa daños devastadores.

Rara enfermedad, pero con alta mortalidad

Este organismo se desarrolla en aguas con temperaturas superiores a 25 grados Celsius (77 grados Fahrenheit) y ha sido históricamente identificado durante los meses de verano en el sur de Estados Unidos. Aunque los casos son infrecuentes, tienen una alta tasa de mortalidad. En promedio, se registran menos de 10 casos al año en Estados Unidos.

“La ameba se produce de forma natural y no existe ninguna prueba ambiental rutinaria para detectar la Naegleria fowleri en cuerpos de agua”, declaró el Departamento de Salud de Luisiana.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, expresó su pesar ante la trágica noticia. “Con el corazón roto por la noticia del fallecimiento de Lillian”, escribió en X.

Históricamente, se han documentado aproximadamente 180 casos de infección por Naegleria fowleri en Estados Unidos desde 1937, lo que enfatiza la rareza y severidad de la enfermedad. Este caso resalta la necesidad de conciencia y precaución al nadar en cuerpos de agua dulce.

El año pasado, un niño de 12 años en Carolina del Sur también murió a causa de una infección provocada por la ameba, recordó AP. Algunos otros casos recientes se han registrado en Maryland, Indiana y Minnesota.

Síntomas por infección de Naegleria fowleri

Los síntomas iniciales de la infección por Naegleria fowleri (que causa meningoencefalitis amebiana primaria, MAP) suelen comenzar de forma brusca entre 1 y 12 días después de la exposición, más comúnmente alrededor del día 5, e incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos.

Síntomas tempranos típicos

Fiebre (a menudo alta, >40 °C en algunos casos)

Cefalea/dolor de cabeza intenso

Náuseas y vómitos (a veces descritos como “en escopetazo”)

Rigidez de nuca (signo meníngeo)

Cambios en el olfato y el gusto (anosmia, parosmia, pérdida del gusto)

Fotofobia (molestia a la luz) y, en ocasiones, congestión nasal

Evolución rápida

La enfermedad progresa muy rápido: en pocos días pueden aparecer confusión, alteraciones del comportamiento, convulsiones, alucinaciones, pérdida del equilibrio y, finalmente, coma y muerte, generalmente entre 5 y 10 días después del inicio de los síntomas.

Si hay exposición reciente a agua dulce cálida (lagos, ríos, aguas termales) o uso de agua no tratada para irrigación nasal y aparecen estos síntomas, es una emergencia médica que requiere atención inmediata.

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