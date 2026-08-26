Agente de ICE acusado de herir a migrante en Minnesota saldrá de la cárcel por orden de un Juez de Texas

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de disparar contra un migrante venezolano en Minnesota y de mentir para justificar el uso de su arma quedará en libertad de una cárcel de Texas, luego de que un juez federal rechazara exigir al estado su extradición. El juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr., designado por el presidente Donald Trump, determinó este miércoles que Minnesota no demostró que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, hubiera actuado de manera indebida al retrasar la solicitud de extradición de Christian Castro.

La decisión abre la puerta para que el agente sea liberado este jueves, cuando se cumple el límite de 90 días establecido por la legislación de Texas para mantener detenido a un presunto fugitivo mientras se procesa una solicitud de traslado interestatal.

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Minnesota Gov. ??? ???? and AG Keith Ellison tried to use a federal courtroom to do what Texas Gov. Greg Abbott wouldn't. It? pic.twitter.com/AnbmPUx4Ju — M.A. Rothman (@MichaelARothman) August 26, 2026

Minnesota advierte sobre posible fuga a México

Castro enfrenta cargos en Minnesota relacionados con un operativo realizado el 14 de enero de 2026 en Minneapolis, durante la operación “Metro Surge”, un amplio despliegue migratorio que provocó protestas y fuertes tensiones entre agentes federales y residentes.

De acuerdo con documentos judiciales, una corte de Minnesota encontró causa probable para acusar a Castro de cuatro cargos de agresión con un arma y de un delito menor por denunciar falsamente un hecho. El agente es señalado de haber disparado contra una vivienda que sabía que estaba ocupada e hirió en una pierna a Julio César Sosa Celis, un venezolano de 24 años.

Castro declaró que Sosa y otro hombre lo habían atacado con una pala y una escoba. Sin embargo, autoridades de Minnesota sostienen que videos de seguridad contradicen esa versión.

El agente fue arrestado el 29 de mayo en Harlingen, Texas, por autoridades estatales y agentes de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota. Desde entonces permanece bajo custodia en el condado de Cameron. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, había acudido a la corte federal para exigir la extradición y expresó preocupación por la posibilidad de que Castro escape hacia México.

Según la demanda, el agente mantiene “vínculos sustanciales” con una mujer en ese país, con quien habría hablado sobre matrimonio y la compra de una vivienda. Ellison calificó el retraso de Abbott como “preocupante” y aseguró que Minnesota continuará litigando para conseguir que Castro regrese al estado y enfrente los cargos.

El caso ocurre en el contexto de la operación “Metro Surge”, durante la cual también murieron los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti tras enfrentamientos con agentes migratorios.

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