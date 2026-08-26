Demócratas del Senado presionan a Netanyahu por la violencia de colonos en Cisjordania

Un grupo de 45 senadores, encabezado por Adam Schiff, Chuck Schumer y Cory Booker, pidió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, actuar de inmediato para contener la creciente violencia de colonos en Cisjordania y garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que viven o se encuentran en la zona.

La petición dada a conocer este miércoles ocurre en medio de un nuevo repunte de enfrentamientos, ataques contra palestinos y operativos de las fuerzas de seguridad israelíes; el documento fue respaldado por 42 de los 47 integrantes del caucus demócrata del Senado. La lista difundida por los legisladores suma 45 firmantes.

Los senadores también reclamaron avances en las investigaciones sobre la muerte de nueve ciudadanos estadounidenses a manos de colonos o fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania desde 2022.

En la carta, los legisladores pidieron al gobierno de Netanyahu establecer mecanismos confiables para investigar posibles violaciones de la ley y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

“Le instamos a tomar medidas para prevenir e intervenir ante esta violencia”, señalaron los senadores, quienes además exigieron que las autoridades israelíes dejen claro que no tolerarán ataques cometidos por sus propios ciudadanos.

Reclaman acciones contra los asentamientos

La preocupación del grupo no se limita a los episodios de violencia. Los senadores también cuestionaron la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania y la construcción de nuevos puestos considerados ilegales.

A decir de la carta, los legisladores solicitan detener la aprobación de nuevos asentamientos y adoptar medidas para retirar los puestos existentes.

Además, advierte que el crecimiento de los asentamientos y los enfrentamientos pueden afectar la seguridad a largo plazo de Israel y reducir las posibilidades de alcanzar una salida política que permita una convivencia pacífica entre israelíes y palestinos.

El documento también menciona un aumento reciente de la violencia, así como detenciones masivas de palestinos y ataques reportados contra mezquitas.

Entre los firmantes aparecen figuras relevantes del Partido Demócrata, como Dick Durbin, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Alex Padilla, Mark Warner y Tammy Duckworth, además de los tres senadores que encabezaron la iniciativa.

El reclamo busca proteger estadounidenses

Uno de los puntos más sensibles de la carta es la situación de los ciudadanos estadounidenses en Cisjordania. Los senadores consideran que Washington debe exigir garantías para que sus ciudadanos puedan permanecer en la zona con seguridad y protección de sus propiedades.

“Esperamos ver una mejora en las condiciones para que israelíes y palestinos puedan vivir algún día en paz, sin temor al terrorismo ni a la violencia al margen de la ley”, escribieron.

La iniciativa representa una nueva señal de presión dentro del Senado sobre el manejo de la situación en Cisjordania y se suma a otras expresiones de inconformidad entre demócratas respecto a la política del gobierno de Netanyahu, en particular por la violencia de los colonos y el conflicto en Gaza.

La carta recuerda además que algunos de estos senadores ya habían solicitado al presidente Donald Trump mantener su oposición a una eventual anexión de territorio de Cisjordania.

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