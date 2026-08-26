Encuesta revela que aprobación de Trump enfrenta mínimos históricos, mientras crece rechazo a la guerra contra Irán

La aprobación del presidente Donald Trump permanece en uno de sus niveles más bajos desde que regresó a la Casa Blanca, mientras el respaldo de los estadounidenses a la guerra contra Irán continúa disminuyendo, de acuerdo con una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

Solo 31% de los adultos consultados dijo apoyar la acción militar de Estados Unidos contra Irán, frente a 37% registrado en marzo y 34% a principios de agosto. La caída se explica principalmente por una reducción del respaldo entre los republicanos: 69% de ellos apoya actualmente la guerra, frente a 77% en marzo.

La encuesta, realizada entre el 21 y el 24 de agosto a 1,215 adultos en todo el país, tiene un margen de error de tres puntos porcentuales.

Al mismo tiempo, únicamente 33% de los encuestados aprueba el desempeño de Trump como presidente, mientras 65% lo desaprueba. El nivel de aprobación representa una caída de 14 puntos respecto al comienzo de su segundo mandato, cuando alcanzaba 47%.

New Reuters/Ipsos poll: Just 13% of Americans “strongly approve” of President Trump’s job performance ? the lowest in recent quality polls. Among Republicans, it’s only 35%. Overall approval stands at 33%, disapproval at 65%, as support for the Iran conflict hits new lows. pic.twitter.com/SUwvZIe7mg — The Cross Wire Daily (@dailycrosswire) August 26, 2026

El costo de la guerra aumenta la presión sobre Trump

El conflicto, iniciado con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, se ha convertido en uno de los principales problemas para la administración Trump. El mandatario ha defendido la ofensiva bajo el argumento de impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Sin embargo, el impacto económico de la guerra también comienza a pesar sobre la opinión pública. El bloqueo de facto de las exportaciones petroleras de la región ha contribuido a elevar los precios de la gasolina en Estados Unidos, que, según la información de la encuesta, se encuentran más de un dólar por encima de los niveles previos al conflicto.

La preocupación por una guerra prolongada también creció. Alrededor de 83% de los estadounidenses considera que el enfrentamiento continuará “durante un período prolongado”, frente a 80% a principios de agosto. Trump llegó a la Casa Blanca para un segundo mandato prometiendo controlar la inflación y evitar nuevos conflictos militares prolongados. Ahora, el impacto de la guerra podría convertirse en un problema para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Entre los votantes independientes, 33% dijo que respaldaría a un candidato demócrata para el Congreso si las elecciones fueran hoy, frente a 19% que elegiría a un republicano. La pérdida de respaldo también alcanza a los seguidores más firmes del presidente. De acuerdo con los datos citados en el material, solo 14% de los estadounidenses aprueba firmemente su gestión, 12 puntos menos que en febrero de 2025.

Otra encuesta de Economist/YouGov encontró igualmente una aprobación de 33% y una desaprobación de 63%, además de una disminución en el porcentaje de republicanos que respalda firmemente al mandatario.

El debilitamiento de la base de Trump podría representar un problema adicional para el Partido Republicano. Su estrategia electoral depende en buena medida de movilizar a sus simpatizantes, particularmente en comicios de mitad de mandato, cuando el partido en el poder suele enfrentar mayores dificultades.

La nueva medición también llega después de derrotas recientes de candidatos respaldados por Trump en elecciones al Congreso en Florida, Tennessee y Michigan. Aunque el presidente aseguró que sus respaldos políticos son “más fuertes que nunca”, los resultados y las encuestas muestran señales de un creciente descontento entre algunos sectores de su electorado.

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