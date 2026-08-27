Alerta por inundaciones en Nueva York: las horas más complicadas y qué zonas deben estar atentas

Nueva York está bajo alerta por posibles inundaciones este jueves 27 de agosto, ante la llegada de varias rondas de lluvias y tormentas que podrían dejar precipitaciones intensas en períodos cortos y provocar problemas en calles, sótanos y zonas con drenaje deficiente.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una Flood Watch para la ciudad de Nueva York desde el mediodía hasta las 11 p.m., mientras que NYC Emergency Management emitió además una advertencia de viaje para toda la jornada.

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¿A qué hora serán más fuertes las tormentas en Nueva York?

La franja más complicada será entre aproximadamente las 11 a.m. y las 7 p.m., de acuerdo con la información oficial de NYC Emergency Management.

Las lluvias y tormentas pueden comenzar desde el final de la mañana y aparecer de forma intermitente durante la tarde y la noche. El NWS señala que la probabilidad de lluvias aumenta especialmente después de las 2 p.m.

Para toda el área se esperan generalmente entre 0.5 y 1.5 pulgadas de lluvia, aunque algunas tormentas podrían dejar acumulados localizados de hasta 2.5 pulgadas. La última actualización del NWS advierte incluso que los núcleos más fuertes podrían generar cantidades superiores a 3 pulgadas en puntos aislados y tasas de precipitación cercanas a 2 pulgadas por hora.

Ese tipo de lluvia concentrada en pocos minutos es el principal factor que puede generar inundaciones repentinas.

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¿Qué zonas de Nueva York tienen mayor riesgo de inundación?

La vigilancia incluye los cinco boroughs de Nueva York. Las autoridades no señalaron a un barrio concreto como el de mayor riesgo, por lo que no sería correcto afirmar que una zona específica de Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx o Staten Island sufrirá necesariamente las peores condiciones.

Sí existe una advertencia especial para las áreas bajas y con problemas de drenaje, donde el agua puede acumularse rápidamente. También deben extremar las precauciones quienes viven en apartamentos ubicados en sótanos o por debajo del nivel de la calle.

Las autoridades advierten particularmente sobre:

Calles y autopistas con drenaje deficiente.

Pasos bajo nivel y túneles.

Sótanos y apartamentos por debajo del nivel de la calle.

Estaciones o accesos al metro donde comience a acumularse agua.

El pronóstico inicial contempla acumulaciones algo menores en el sur de Brooklyn y Queens, pero esas zonas continúan dentro de la vigilancia por inundaciones y pueden experimentar lluvias fuertes de manera localizada.

También hay riesgo de fuertes ráfagas de viento

El agua no será el único peligro durante las tormentas. El NWS advirtió que algunos núcleos podrían producir ráfagas capaces de superar las 58 mph, con posibilidad de daños en árboles y líneas eléctricas y cortes de electricidad aislados. NYC Emergency Management indicó que alguna tormenta especialmente fuerte podría generar ráfagas de hasta 65 mph.

El riesgo general de tormentas severas sigue siendo relativamente bajo, pero las autoridades recomiendan prestar atención a las alertas debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Qué recomienda la ciudad de Nueva York

NYC Emergency Management recomienda prever más tiempo para los desplazamientos durante la tarde y consultar las condiciones meteorológicas y del transporte antes de salir.

La ciudad también pide no caminar, conducir ni circular en bicicleta por calles inundadas, debido a que la profundidad del agua puede ser difícil de determinar y ocultar alcantarillas abiertas, cables eléctricos, objetos o desniveles.

Quienes viven en apartamentos de sótano deben estar preparados para trasladarse a un piso superior o a otro lugar seguro antes de que el agua empiece a ingresar.

Las condiciones comenzarán a mejorar durante la noche, aunque todavía podría registrarse algún chubasco aislado hasta el viernes al mediodía.

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