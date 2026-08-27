El insólito error que delató a un padre y su hijo tras robar más de $7,000 en joyas de una galería en Arizona

Un padre de Washington habría convertido a su hijo de 10 años en cómplice de un robo en un centro de arte de Arizona, pero un insólito descuido del menor terminó dejando una de las pistas que ayudaron a las autoridades a identificarlos.

Jean Zintz, de 31 años, es acusado de llevar a su hijo al Mesa Arts Center, en el centro de Mesa, Arizona, y entrar por la fuerza a uno de los edificios del complejo para robar varias piezas de joyería.

El hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada, cuando el edificio de Mesa Contemporary Arts permanecía cerrado mientras se preparaba una nueva exposición, de acuerdo con la policía de Mesa y documentos judiciales citados por People.

El padre habría forzado una puerta cerrada alrededor de las 2:00 p. m. Una vez dentro, según los investigadores, su hijo comenzó a tomar varias piezas de joyería cuyo valor conjunto superaba los $7,000.

Pero antes de abandonar el lugar, el niño habría dejado algo que posteriormente facilitaría la investigación: su nombre en el registro de visitantes de la galería.

El robo de las joyas superó los $7,000

De acuerdo con los documentos judiciales, entre los objetos presuntamente sustraídos se encontraban un collar llamado “Trouble”, valorado en $2,100; un bolo de autorretrato de $3,000; y dos pulseras “Rockstar”, cuyo valor conjunto era de $2,250.

En total, las cuatro piezas de joyería estaban valoradas en $7,350.

La policía también acusa a Zintz de haber tomado un altavoz Bluetooth y un fragmento de un cactus tipo tótem que pertenecía a la ciudad.

Los investigadores encontraron además un vaso de acero inoxidable que, según la policía, los sospechosos dejaron atrás durante el robo.

El detalle terminó siendo particularmente importante porque padre e hijo regresaron al centro de arte al día siguiente para recogerlo.

Regresaron por un vaso y empleados los reconocieron

La segunda visita habría sido el error que terminó por poner a la policía tras su pista.

Zintz y su hijo regresaron al Mesa Arts Center para recuperar el vaso de acero inoxidable que habían dejado durante el robo. Los empleados reconocieron a la pareja y llamaron a las autoridades.

Sin embargo, padre e hijo abandonaron el lugar antes de que llegaran los agentes.

Los investigadores posteriormente rastrearon a Zintz hasta la vivienda de sus padres en Mesa, donde él y el niño se estaban hospedando durante una visita procedente del estado de Washington.

La policía finalmente los interceptó durante una parada de tráfico.

Dentro del vehículo, los agentes encontraron un fragmento del cactus que había sido sustraído del centro de arte, según las autoridades.

El niño habría dejado más pistas antes del robo

Además de aparecer en el registro de visitantes, el niño habría dejado otra pista en el lugar.

Según los documentos judiciales, el menor identificó con su nombre una obra que había creado en un estudio ubicado junto a la galería.

Ese comportamiento, ocurrido antes o durante el ingreso al área donde posteriormente se produjo el robo, terminó proporcionando a los investigadores información adicional sobre la identidad del menor que acompañaba a Zintz.

La policía sostiene que el padre admitió posteriormente haber participado en el robo y que tenía previsto llevar las joyas a Washington.

Según los investigadores, Zintz les dijo que planeaba regresar con las piezas sustraídas al estado de Washington, donde tenía un vuelo programado para ese mismo día.

Las joyas aparecieron en el equipaje

Una búsqueda posterior del equipaje permitió recuperar las joyas que habían sido sustraídas del centro de arte.

Los agentes también encontraron la ropa que, según la investigación, habría sido utilizada durante el robo.

Con las piezas recuperadas y las demás evidencias recopiladas, Zintz fue detenido y trasladado a prisión.

El hombre enfrenta tres cargos de robo en tercer grado, tres cargos de hurto, un cargo por daños criminales y otro por contribuir a la delincuencia de un menor.

Su fianza fue fijada en $40,000 en efectivo.

El niño de 10 años también fue detenido y trasladado a un centro juvenil. De acuerdo con AZFamily.com, enfrenta cargos relacionados con el robo.

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