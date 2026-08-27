Katia Itzel García va a la congeladora y queda fuera de las designaciones de la jornada 6 de la Liga MX

El arbitraje mexicano vuelve a dar de qué hablar y esta vez la guillotina cayó sobre una de sus cartas fuertes. Tras anunciarse de forma oficial las designaciones de la Comisión de Árbitros para los nueve frentes de la Jornada 6 del torneo Apertura 2026, salta a la vista un castigo silencioso pero contundente.

El organismo decidió mandar directamente a la congeladora a Katia Itzel García, la silbante mundialista que, pese a iniciar el certamen con paso perfecto, terminó pagando muy caro sus recientes pecados en las canchas de la Liga MX.

? Katia Itzel García quedó bajo la lupa tras Querétaro-Tigres; Cantante Guerrero y Chacón cuestionaron decisiones y ausencia del VAR ??? https://t.co/NTFhphpd1E — Claro Sports (@ClaroSports) August 2, 2026

La egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México había comenzado la campaña con el pie derecho, sumando dos apariciones consecutivas como jueza central. No obstante, la luna de miel terminó abruptamente durante las acciones de la Jornada 3 en el partido entre Querétaro y Tigres.

Aquella noche en el Estadio Corregidora, la actuación de la silbante universitaria desató una tormenta de polémicas y un sinfín de duras críticas por parte de los analistas, un bache de rendimiento que encendió las alarmas en el seno arbitral y le costó ser borrada de la siguiente fecha.

Buscando una redención gradual, el nombre de Katia Itzel reapareció el fin de semana pasado para el compromiso entre Cruz Azul y Atlas correspondiente a la Jornada 5. Sin embargo, su participación estuvo lejos del protagonismo absoluto, teniendo que conformarse con cumplir funciones de bajo perfil como cuarta árbitra en la línea de cal.

Cuando todo apuntaba a que esta sexta fecha marcaría su regreso definitivo a las funciones estelares, la Comisión de Árbitros optó por seguirla “guardando” en los escritorios. Ante la falta de un comunicado oficial por parte del organismo de la Federación Mexicana de Fútbol o de declaraciones de la propia afectada, el silencio administrativo confirma las sospechas del entorno deportivo.

La realidad matemática es que para este fin de semana la silbante puma no tendrá participación de ninguna especie. Katia Itzel García quedó completamente borrada de las listas oficiales, sin un solo puesto asignado dentro de las cuartetas arbitrales en campo y excluida por completo de las cabinas del VAR.

Juzguen ustedes. Si la comisión de árbitros considera una agresión a Katia Itzel puede solicitar investigación en la comisión disciplinaria de fmf.



Sucederá? En mi opinión no, será más fácil para la @Arbitraje_MX decirle a Katia que fue accidental y que estaba mal ubicada en esa? https://t.co/f0QgZljj99 — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 2, 2026

La silbante tendrá que ver las acciones desde la tribuna a la espera de recibir el perdón definitivo para volver a pitar. Esto deja constancia de que en la Liga MX existen diferentes categorías para sancionar a los nazarenos; mientras a los consentidos siempre los perdonan, al resto simplemente los pasan a rastrillo.

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