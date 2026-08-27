“Toy Story 5” ya tiene fecha para su llegada a Disney+, ¿Cuándo podrás verla?

La espera terminó para los fans de la exitosa franquicia. La película “Toy Story 5”, que batió récords en taquilla, llegará a la plataforma de streaming Disney+ el próximo 23 de septiembre, y Taylor Swift lo celebra con un nuevo regalo para sus seguidores.

La cantautora de 36 años acaba de lanzar un videoclip animado para la versión para piano de su éxito de la película, “I Knew It, I Knew You” . El vídeo ya está disponible en Disney+, Spotify y Apple Music, justo a tiempo para la llegada de la película a la plataforma. La canción, que ha sido un éxito rotundo, fue escrita y producida por Swift junto a su colaborador habitual Jack Antonoff .

Taylor Swift y su Conexión con “Toy Story”

Para Swift, esta colaboración con Pixar tiene un significado muy especial. La artista confesó que es un sueño hecho realidad poder escribir para los personajes que han marcado su infancia.

“Siempre soñé con poder escribir para estos personajes a los que he adorado desde que tenía 5 años viendo la primera película de “Toy Story”. Me enamoré al instante de” Toy Story 5” y escribí esta canción nada más llegar a casa tras la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?”

El lanzamiento de esta canción ha sido también una oportunidad para que Taylor Swift reflexione sobre sus orígenes musicales. En una reciente entrevista en el marco de las Icon Sessions, la cantante expresó su deseo de reconectar con sus raíces country.

“Amo cada vez más mis raíces cuanto más avanzo en este camino, y quiero honrarlas cada vez más. Me siento más atada a ellos, más leal a ellos… Las personas que moldearon quién soy como artista y escritora, todo eso ocurrió en Nashville“.

Esta declaración está haciendo que muchos se pregunten si Swift está planeando un regreso al country, el género que la lanzó a la fama hace dos décadas.

Su éxito “I Knew It, I Knew You” es un ejemplo de ello, ya que se ha convertido en un éxito histórico en las radios country, siendo la primera canción de una mujer en ser emitida por todas las estaciones que reportan a Mediabase en su semana de estreno.

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