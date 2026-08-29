Estudiante de preparatoria crea una plataforma para ayudar a los latinos

Ian Massaro, de 17 años, ha logrado lo que muchos no han alcanzado a tan corta edad. Aparte de crear múltiples organizaciones para ayudar a su comunidad, ahora inicio KidsKnowRights, una organización sin fines de lucro que ofrece educación gratuita y bilingüe sobre derechos legales, creada por jóvenes, para jóvenes y sus familias.

“Se fundó en 2024 con la idea de que, sin importar tu estatus migratorio, tus antecedentes o tu edad, mereces saber cuáles son tus derechos”, dijo Massaro. “Muchas veces, en nuestra sociedad, gran parte de nuestros derechos legales son confusos y están ocultos tras un muro de textos legales complejos. Y ahí es donde entramos nosotros, ofreciendo servicios que les ayudan a entender sus derechos”.

El estudiante de último año de preparatoria también es el fundador de la organización Mintbox, especializada en jardinería sostenible.

El lema de la organización, que comenzó en Nueva York, es que el acceso a la información jurídica nunca debe depender de los ingresos, del idioma o de la situación migratoria de una persona. Cuando se le preguntamos al joven qué lo impulsó a crear la organización, dijo que inicialmente fue una conversación con su mamá.

Ambos de sus padres son inmigrantes de Argentina, y dijo que, como muchos padres, su mamá y él se sentaron un día para hablar de cómo fue su vida cuando recién llegó al país. Ahí fue cuando se dio cuenta no solo de las dificultades y adversidades que su mamá había atravesado, pero también de lo poco que sabía sobre sus derechos en el trabajo.

“Llegó por primera vez a Los Ángeles, y su primer trabajo fue como mesera. Me dijo que un día, cuando iba de camino al trabajo, se le descompuso el carro y llegó tarde, por lo que su jefe le quitó el sueldo de una semana como castigo”, dijo. “Y, obviamente, ella no sabía cuáles eran sus derechos ni cuáles eran las leyes que la protegieran, así que no dijo ni hizo nada al respecto”.

Tener esas conversaciones con sus papás lo impulsó a hablar con personas de su comunidad y así se dio cuenta de que también atravesaban experiencias similares en cuanto al conocimiento de sus derechos legales. Massaro contó que, en otra ocasión, habló con un joven indocumentado que no tenía ni idea de que podía obtener una licencia de conducir por su situación migratoria.

Ian Massaro es el fundador de KidsKnowRights. Crédito: Ian Massaro | Cortesía

“Aunque no tenga documentos, igual tiene el privilegio de poder conducir, obtener su permiso y disfrutar de la alegría de manejar”, dijo. “Se sorprendió mucho, así que escuchar esas y otras experiencias de mi comunidad me hizo querer crear esta herramienta”.

Su plataforma es gratis y está disponible en su página web, así como en una aplicación a la que se puede acceder desde un celular. Los diferentes recursos que ofrece incluyen información sobre tus derechos en el trabajo, en la escuela, en público, en tu casa y en la web. También tiene en su página pruebas virtuales en diferentes idiomas que ayudan a la comunidad a retener la información que está aprendiendo y, al mismo tiempo, hacen que el aprendizaje sea más interactivo.

KidsKnowRights elabora guías en lenguaje sencillo, tarjetas de bolsillo sobre derechos y talleres que abordan situaciones cotidianas como las detenciones policiales. Aparte de eso, Massaro dijo que organizan eventos comunitarios gratuitos en los que imparten lecciones y entregan información a los participantes. Haciendo talleres en escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y más.

Massaro comentó que, en este momento, las preguntas más frecuentes que reciben de sus participantes son sobre inmigración.

“Dada la situación política actual del país, diría que alrededor del 90 % de las preguntas que recibimos tienen que ver con ICE”, explicó. “Mucha gente está confundida, así que gran parte de esto consiste en aprender lo básico sobre lo que ICE puede hacer y lo que no”.

Un evento organizado por KidsKnowRights con la comunidad de Nueva York. Crédito: Ian Massaro | Cortesía

Su equipo es pequeño, con solo 10 personas, y está integrado por estudiantes de preparatoria. Comentó que, para él, era importante involucrar a jóvenes porque, como muchos hijos de inmigrantes, ellos son los que se vuelven traductores y puntos de información para sus padres.

La visión a largo plazo que tiene en mente es que la alfabetización jurídica se enseñe con la misma naturalidad que la lectura: en las aulas, en los programas extraescolares, en las mesas de la cocina. Y espera que, aunque su trabajo comenzó en Nueva York, llegue a otras personas en todo el país, ya que este es un tema que se siente en todas partes, no solo en su ciudad.

“Una de las cosas que forman parte de vivir en Estados Unidos es que, sin importar quién seas, dónde estés o de dónde vengas, tienes derechos, y todos merecen conocer esos derechos porque son los cimientos de este país”, dijo. “Por eso tanta gente, incluidos mis papás, decidió venir aquí: por esas protecciones y por esos derechos”.

Aprende más sobre KidsKnowRights aquí: https://kidsknowrights.com/es