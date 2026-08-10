Líderes exigen proteger las costas de California de los planes de la administración Trump

Líderes del Congreso y del estado, empresarios, activistas comunitarios y defensores de la costa oeste alzaron la voz este lunes 10 de agosto ante los planes del presidente Donald Trump de acelerar la industrialización de los litorales de California.

Previo a la única audiencia pública para que los residentes de California presenten sus comentarios de forma personal, líderes y activistas ofrecieron una conferencia de prensa para advertir sobre los proyectos que Trump desea imponer en la costa californiana.

La reunión se llevó a cabo antes de la reunión de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en Santa Mónica, donde los líderes y activistas comunitarios hicieron ver su apoyo a la costa de California.

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“La administración Trump está intentando privar a California de su capacidad para proteger nuestra costa, con el fin de expandir la perforación (petrolera) en alta mar y beneficiar a las grandes petroleras. Pero quiero dejarlo en claro: California no está en venta”, declaró el senador Alex Padilla.

“Lucharemos contra este intento irresponsable de entregar nuestra costa a los contaminadores de la industria petrolera en cada paso del camino”, agregó el legislador, en un comunicado de prensa.

El senador Alex Padilla rechaza la amenaza de federalizar las costas de California. Crédito: Mariam Zuhaib | AP

La supervisora del condado de Los Ángeles, Lindsey Horvath, aseguró que las playas del condado se encuentran entre las más emblemáticas del mundo y que el océano alberga una biodiversidad extraordinaria.

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“En conjunto, sustentan una economía costera que genera miles de millones de dólares cada año a través del turismo, la recreación y las industrias marítimas”, expresó la supervisora.

“Nos negamos a permitir que la administración Trump venda nuestra costa para la perforación petrolera, la minería submarina o cualquier otra industria irresponsable y contaminante”, añadió.

Horvath fue clara al decir que el condado de Los Ángeles continuará defendiendo el control local y protegiendo la costa que sustenta a las comunidades, a los ecosistemas y a la economía.

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La representante Nanette Barragán declaró que es hora de que los delincuentes rindan cuentas, ante el ataque más reciente de la administración Trump en contra de California como un regalo para sus donantes de las grandes firmas petroleras.

“Trump sigue poniendo a los contaminadores por encima de la gente. Ha sobornado a las compañías energéticas con el dinero de los contribuyentes”, dijo la representante.

“Ha matado proyectos de energía eólica marina, está intentando abrir la costa de California a peligrosos proyectos de petróleo y gas en alta mar. Ahora, está tratando de despojar a California de la autoridad legal para proteger su costa“, añadió Barragán.

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La reunión de la Oficina de Gestión Costera de NOAA representaba la oportunidad para que los residentes expresaran su opinión sobre el Programa de Gestión Costera de California, tomando como base las consideraciones del público de la última reunión, realizada en agosto de 2024.

“La NOAA solicita cualquier aportación nueva de las partes interesadas pertinentes en relación con la infraestructura de los puertos espaciales, la producción de petróleo en alta mar, el mantenimiento de oleoductos, los proyectos de desalinización y los cables submarinos”, dijo la agencia.

De acuerdo con la Agencia de Recursos Naturales de California, el gobierno federal puede intentar retirar la financiación y la certificación del programa de gestión costera del estado, dependiendo de los resultados de la revisión del Programa de Gestión Costera de California.

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La expansión de la perforación petrolera en alta mar y la reactivación de la infraestructura de oleoductos submarinos son puntos centrales de la administración Trump para ampliar el desarrollo en las costas de California y en alta mar.

El presidente Trump anunció sus intenciones de promover nuevas perforaciones petroleras frente a las costas de California y Florida para expandir la producción de petróleo en los Estados Unidos.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ordenó a la NOAA realizar una nueva revisión del Programa de Gestión Costera de California, replicando una revisión que se llevó a cabo durante el gobierno del presidente Joe Biden.

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De acuerdo con la revisión anterior, California cumple con los requisitos de la Ley Federal de Gestión de la Zona Costera (CZMA).

La expectativa de que esta conclusión se modifique no tiene precedentes, ya que señalan a California como objetivo de una intervención federal en sus costas.

La CZMA, promulgada en 1972 y administrada por la NOAA, otorga a los estados costeros autoridad de “coherencia federal”, para orientar y condicionar las acciones federales que afecten sus costas, equilibrando los intereses nacionales con las prioridades estatales.

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California ha utilizado su Programa de Gestión Costera para colaborar con el gobierno federal y contribuir a la formulación y mejora de las decisiones que afectan a la costa estatal.

Esa colaboración ha permitido proteger y ampliar el acceso público, apoyar a las comunidades y empresas costeras, salvaguardar la vida silvestre y los recursos naturales, así como garantizar que se oigan las voces locales y tribales cuando se proponen proyectos federales importantes.

La fundadora y directora ejecutiva de Azul y miembro de la junta directiva de State Coastal Conservancy, Marcela Gutiérrez-Graudins, indicó que la revisión es el primer paso en una subasta planificada de las costas de California al mejor postor.

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“Esta revisión manipulada pretende eliminar las políticas de seguridad que California promulgó para proteger nuestra salud, nuestro acceso, nuestro estilo de vida y nuestra economía costera de $51,000 millones de dólares”, destacó Gutiérrez-Graudins.

La directora ejecutiva de Azul reiteró que no se quedarán con los brazos cruzados ni permitirán que los especuladores amenacen el progreso o el acceso a la costa solo para acelerar proyectos ruinosos con conexiones políticas.

Las 840 millas de costa de California albergan más de 1,700 especies de fauna silvestre y a 25 millones de personas, además de atraer visitantes y emprendedores de todo el mundo.

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Según un análisis de NOAA, la economía costera de California generó $662,000 millones de dólares en salarios y $1.7 billones de dólares en PIB (cada cifra representa el 80% del total de cada estado).

En otras palabras, el PIB de los condados costeros de California solo es superado por 11 países: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Brasil, Reino Unido, Italia, Rusia, India y Canadá.

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