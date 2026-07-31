California, en riesgo por plan de Trump que plantea fuertes recortes al agua del río Colorado

El futuro del suministro de agua en California vuelve a estar en el centro del debate luego de que la administración del presidente Donald Trump presentó un plan que contempla profundos recortes al uso del río Colorado durante los próximos años de sequía, una medida que podría afectar directamente a California, Arizona y Nevada.

De acuerdo con información de Reuters, la propuesta fue elaborada por la Oficina de Recuperación de Estados Unidos y busca establecer nuevas reglas de operación para los embalses Lago Powell y Lago Mead hasta 2036, ante el deterioro provocado por décadas de sequía y el uso intensivo del recurso.

El documento plantea escenarios de escasez de hasta 3 millones de acres-pie de agua por año para los estados de la cuenca baja, una reducción que supera ampliamente la propuesta presentada meses atrás por los propios gobiernos estatales.

California enfrenta un escenario incierto

Aunque los recortes afectarían a tres estados, California figura entre las entidades que dependen del río Colorado para abastecer a millones de habitantes, zonas agrícolas y sectores industriales.

La propuesta surge después de que los siete estados que comparten la cuenca no lograran alcanzar un acuerdo tras más de tres años de negociaciones para reemplazar las reglas actuales, que concluyen este año.

El secretario del Interior, Doug Burgum, defendió el proyecto al asegurar que busca responder a las nuevas condiciones climáticas.

“Este marco proporciona la flexibilidad necesaria para responder a las cambiantes condiciones hidrológicas, al tiempo que preserva la oportunidad para que los estados continúen trabajando en soluciones de consenso”, afirmó.

Anticipan litigios por el reparto del agua

Las primeras reacciones no se hicieron esperar. El Departamento de Recursos Hídricos de Arizona calificó la propuesta como “inaceptable“, al considerar que concentra los mayores sacrificios en los estados de la cuenca baja y deja sin obligaciones adicionales a los de la cuenca alta.



Por su parte, JB Hamby, principal negociador de California en las conversaciones sobre el río, consideró que el documento representa un avance, aunque dejó claro que el proceso aún está lejos de concluir.

“Este es un hito importante, pero no es la meta final“, declaró.

Especialistas advierten que la propuesta podría derivar en años de litigios entre los estados involucrados, mientras el cambio climático continúa reduciendo el caudal del río Colorado. Estudios citados por la agencia citada indican que el flujo del río ha disminuido alrededor de 20% desde el año 2000 y podría caer otro 20% para 2050, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua y la generación de energía hidroeléctrica en el oeste del país.

Sigue leyendo: