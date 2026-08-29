Un rayo impactó en la vivienda de un exjugador de los Lakers

Kentavious Caldwell-Pope y su familia vivieron un incidente inesperado poco después de instalarse en Philadelphia, donde el jugador se prepara para iniciar una nueva etapa con los Philadelphia 76ers. Según relató su esposa, McKenzie Caldwell-Pope, el apartamento de la pareja fue alcanzado por un rayo apenas unos minutos después de que ella firmara el contrato de arrendamiento.

El episodio ocurrió en el ático que la familia ocupará en la ciudad. McKenzie contó en un video publicado el viernes en TikTok que el impacto estuvo acompañado por un fuerte estruendo y, posteriormente, por agua que comenzó a filtrarse a través de grietas en el techo.

La situación obligó a la familia a abandonar rápidamente el inmueble. De acuerdo con el relato de McKenzie, los ascensores del edificio quedaron fuera de servicio después del impacto, por lo que tuvo que bajar 14 tramos de escaleras para salir del apartamento.

El incidente también tuvo una particularidad señalada por la familia. McKenzie explicó que un electricista le indicó que la posibilidad de que un apartamento fuera afectado de una manera similar era de una entre 400 millones.

Una nueva etapa para Caldwell-Pope en Philadelphia

El suceso se produjo mientras Caldwell-Pope se prepara para incorporarse a los 76ers después de su salida de los Memphis Grizzlies. El escolta acordó rescindir su contrato con Memphis y tiene previsto firmar un vínculo de un año y 3,9 millones de dólares con Philadelphia después de pasar por waivers, según ESPN.

Caldwell-Pope llega a su nuevo equipo con dos campeonatos de la NBA en su trayectoria. Fue parte del plantel de Los Angeles Lakers que conquistó el título de 2020 junto a LeBron James y posteriormente ganó otro campeonato con los Denver Nuggets en 2023.

Su última temporada, sin embargo, terminó antes de tiempo. El jugador disputó 51 partidos con los Grizzlies y registró un promedio de 8,4 puntos, antes de quedar fuera del resto de la campaña después de someterse en febrero a una cirugía en el dedo meñique derecho.

En Philadelphia, Caldwell-Pope afrontará un papel diferente mientras busca mantenerse saludable. El jugador será una opción de reserva dentro de una línea de bases encabezada por Tyrese Maxey y VJ Edgecombe.

El nuevo destino representa, por tanto, otro capítulo en la carrera del veterano jugador, que ha pasado por equipos con aspiraciones de campeonato y que ahora llega a una plantilla en la que aportará experiencia, lanzamiento exterior y capacidad defensiva.

Por ahora, su llegada a Philadelphia comenzó con un episodio que la familia difícilmente esperaba encontrar minutos después de asegurar su nueva vivienda. El impacto del rayo provocó daños en el apartamento y dejó temporalmente fuera de servicio los ascensores del edificio, mientras McKenzie tuvo que utilizar las escaleras para ponerse a salvo.

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