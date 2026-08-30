Camioneta arrolla a peatones durante festival de bicicletas en Colorado: una persona murió y cinco resultaron heridas

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas después de que una camioneta Chevrolet se subiera a una acera concurrida y atropellara a varios peatones el sábado en Fort Collins, Colorado, en medio de la celebración del festival anual de bicicletas Tour de Fat, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:50 a.m. en el bloque 100 de West Mountain Avenue, en la zona conocida como Old Fort Collins, según J. Gilmore, portavoz de Fort Collins Police Services.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de la camioneta se encontraba estacionado en Mountain Avenue cuando comenzó a retroceder. En ese momento golpeó a otro vehículo.

Posteriormente, el conductor avanzó con la camioneta y se subió a la acera, donde arrolló a varios peatones.

El vehículo continuó su trayectoria hasta impactar contra un árbol, donde finalmente se detuvo.

Las autoridades confirmaron que seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales locales. Una de ellas murió posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones.

La identidad de la víctima fallecida y de las otras personas afectadas no ha sido divulgada.

El accidente ocurrió durante el Tour de Fat

El atropello se produjo mientras Fort Collins recibía a miles de personas que participaban o asistían al Tour de Fat, un festival anual que incluye un desfile de bicicletas con disfraces y distintas actividades recreativas.

El evento reúne a decenas de miles de peatones y ciclistas en la zona.

Por el momento, las autoridades no han determinado si alguna de las personas atropelladas participaba directamente en el festival.

El Tour de Fat es una celebración que combina el desfile de bicicletas con música, entretenimiento, concursos y juegos. La entrada es gratuita y parte de los ingresos obtenidos por la venta de cerveza son destinados a organizaciones relacionadas con el ciclismo, entre ellas Bike Fort Collins, Overland Mountain Bike Association, Fort Collins Bike CO-OP y Send Town Bike Club.

La presencia de una gran cantidad de personas en las calles hizo que el accidente generara especial preocupación entre residentes y asistentes.

Policía investiga si el conductor estaba intoxicado

Los investigadores trabajan ahora para establecer qué ocurrió exactamente antes de que la camioneta terminara sobre la acera.

Una de las líneas de investigación busca determinar si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia al momento del accidente.

Sin embargo, las autoridades señalaron que no creen que los peatones hayan sido atacados deliberadamente.

El conductor tampoco ha sido identificado públicamente en la información proporcionada por las autoridades.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias que llevaron al vehículo a abandonar la zona de estacionamiento, impactar otro automóvil y posteriormente dirigirse hacia la acera.

“Fue un día trágico” para la comunidad

El jefe de Fort Collins Police, Jeff Swoboda, calificó el hecho como una tragedia para la comunidad y destacó la respuesta de los equipos de emergencia.

“Este fue un día trágico para muchas personas de nuestra comunidad”, dijo Swoboda.

El jefe policial reconoció además el impacto que el accidente puede tener no solo en las víctimas y sus familias, sino también en quienes presenciaron lo ocurrido y en los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

“Reconocemos el impacto que este incidente tendrá en las personas involucradas, los testigos y los socorristas”, agregó.

El Departamento de Policía informó que sus defensores de víctimas están brindando apoyo a las personas afectadas por el accidente.

Swoboda también agradeció la rápida intervención de los agentes, la asistencia de los equipos de emergencia y la ayuda prestada por miembros de la comunidad que se encontraban en el lugar.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre el accidente que se comunique con Fort Collins Police Services al 970-416-6540.

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