Ted Cruz insta a celebrar elecciones en Venezuela a mediados de 2027

El senador republicano Ted Cruz llamó este domingo a celebrar elecciones libres y justas en Venezuela a más tardar a mediados de 2027, mientras defendió el acuerdo petrolero anunciado por el presidente Donald Trump entre Estados Unidos y el gobierno interino venezolano.

Durante una entrevista con el programa “Meet the Press” de NBC News, el legislador por Texas sostuvo que el proceso electoral debe avanzar con rapidez y de manera paralela al nuevo acuerdo energético, que contempla el desarrollo de 17 campos petroleros y una meta de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

“Es necesario que haya elecciones democráticas y libres en Venezuela”, afirmó Cruz, quien cuestionó además la legitimidad de Nicolás Maduro y recordó que Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, ocupó anteriormente la vicepresidencia durante su gobierno. Cruz señaló que la administración Trump está trabajando para impulsar una transición política mediante elecciones, aunque evitó establecer que el proceso electoral deba quedar condicionado al avance del acuerdo petrolero.

Sen. Ted Cruz commends Trump for Venezuela oil deal: 'very positive impact on US economy, American jobs, gas prices'



'There need to be democratic, free elections in Venezuela' https://t.co/OmWspz2JTO pic.twitter.com/NchneU5jHW — RT Intl (@RT_on_X) August 30, 2026

Cruz respalda el pacto petrolero, pero pide acelerar la transición política

El senador calificó como potencialmente “muy positivo” el acuerdo energético para la economía estadounidense, los empleos y los precios de la gasolina a largo plazo. Trump anunció el viernes que empresas estadounidenses tendrían acceso y control sobre una parte importante de las reservas venezolanas, calculada en más de 65,000 millones de barriles.

El acuerdo contempla inversiones privadas que podrían superar los $100,000 millones y busca reactivar una industria petrolera venezolana deteriorada después de años de falta de inversión, sanciones y problemas de producción. Autoridades venezolanas han señalado que el convenio tendría una duración de 25 años y podría generar importantes ingresos para Caracas.

“No creo que el momento sea tan importante como la cuestión de una cosa u otra”, dijo Cruz. “Creo que el acuerdo petrolero avanzará lo más rápido posible, pero las elecciones libres y justas también deben celebrarse con rapidez”.

El republicano también se ha sumado a esfuerzos bipartidistas en el Senado para respaldar una transición democrática en Venezuela, incluyendo elecciones libres y la participación de distintos sectores políticos. Sus declaraciones llegan mientras el acuerdo petrolero genera cuestionamientos sobre sus términos, alcance y consecuencias políticas.

El gobierno de Rodríguez sostiene que Venezuela conservará la soberanía sobre sus recursos naturales, mientras persisten dudas sobre la estructura definitiva del convenio y su implementación.

Por otro lado, el legislador avivó el panorama político interno al referirse a sus aspiraciones presidenciales para 2028, sugiriendo que la sucesión de Trump no está garantizada para el vicepresidente JD Vance. Aunque prefirió diferir una decisión formal hasta después de las elecciones de mitad de mandato, Cruz aseguró que estará en la conversación, recibiendo un sorpresivo espaldarazo de Trump, quien desde el Despacho Oval lo calificó como “un tipo muy talentoso” y “un muy buen amigo”.

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