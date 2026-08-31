Barcelona mantiene su puntaje perfecto tras derrotar al Rayo Vallecano

Barcelona conservó el paso perfecto en LaLiga al imponerse 5-2 al Rayo Vallecano, en un partido que tuvo alternativas hasta los minutos finales y que terminó resolviéndose gracias a la contundencia de Lamine Yamal y Raphinha. Ambos atacantes marcaron por partida doble, mientras Anthony Gordon también tuvo un papel determinante en el triunfo del conjunto dirigido por Hansi Flick.

El resultado permitió al campeón sumar su tercera victoria en las tres primeras jornadas. Raphinha, además, se colocó como líder de la tabla de goleadores con cinco tantos, uno más que Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.

El encuentro, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo para el Barcelona. El Rayo, que solamente acumula un punto después de tres fechas, consiguió incomodar durante distintos tramos y tuvo en Sergio Camello a su principal figura ofensiva. El delantero madrileño marcó dos veces y elevó a tres su cuenta personal en el campeonato.

El equipo visitante había golpeado primero. Álvaro García aprovechó una acción por el sector derecho para asistir a Camello, quien definió con un remate potente que terminó en la escuadra en el minuto 12. Fue, además, el primer gol recibido por Joan Garcia en LaLiga.

La reacción azulgrana llegó poco después. En el minuto 19, Pedri, Xavi Espart y Raphinha construyeron una combinación que terminó con el brasileño superando a Dani Cárdenas mediante una definición de calidad. Era el cuarto gol liguero del capitán del Barcelona, que atravesaba su mejor racha goleadora en LaLiga.

Raphinha y Yamal inclinan el partido para el Barcelona

El Barcelona necesitó apenas 1 minuto y 41 segundos para completar la remontada. Lamine Yamal apareció con un disparo de zurda que encontró la escuadra corta y puso al conjunto catalán por delante después de un inicio en el que el Rayo había conseguido sorprender.

LAMINE YAMAL. TOP BINS. WHAT A GOAL. pic.twitter.com/mTx76apw14 — ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2026

La presión azulgrana continuó durante buena parte del primer tiempo, con Yamal generando peligro mediante sus regates. El Barcelona incluso volvió a marcar antes del descanso, pero el tanto de Jules Kounde fue invalidado por fuera de juego.

El Rayo modificó su planteamiento tras el descanso y adelantó sus líneas para dificultar la salida del balón del Barcelona. La estrategia permitió al conjunto madrileño volver a acercarse en el marcador, aunque también dejó espacios que el cuadro local supo aprovechar.

Gordon fue protagonista en una de esas acciones. El inglés avanzó por la izquierda y su incursión terminó con Florian Lejeune enviando el balón a su propia portería cuando intentaba despejar el centro. El 3-1 parecía encaminar el partido, pero Camello tenía otra respuesta preparada.

En el minuto 59, el delantero del Rayo volvió a marcar de cabeza después de imponerse a Espart en una jugada originada en un córner. Poco después estuvo cerca de completar su triplete, aunque Pau Cubarsí evitó el tercer tanto.

Flick reaccionó con cambios para recuperar el control. Fermín y Rodri ingresaron para ordenar a un Barcelona que había perdido parte del dominio mostrado anteriormente.

La sentencia llegó en el minuto 71. Gordon y Raphinha combinaron con rapidez y el inglés asistió al brasileño con un pase de tacón. Raphinha definió con un disparo seco para establecer el 4-2.

ANTHONY GORDON BACKHEEL ASSIST TO RAPHINHA!



Raphinha looking incredible as Barca's No. 9 ? pic.twitter.com/SMxwV5t2uE — ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2026

El Rayo siguió buscando reducir la diferencia, pero ya no pudo cambiar el desenlace. En el minuto 90, Yamal completó su doblete después de recibir una asistencia de Adeyemi y cerrar el 5-2 definitivo.

LAMINE YAMAL BRACE!



What a performance ? pic.twitter.com/iSsUtEvZEI — ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2026

El resultado también modificó la clasificación de goleadores. Raphinha quedó primero con cinco tantos, mientras Yamal estrenó su cuenta en esta edición de LaLiga con sus dos anotaciones. Camello, por su parte, alcanzó las tres dianas.

Tras tres jornadas, Raphinha lidera con cinco goles. Mbappé suma cuatro, mientras Alex Baena, Fermín López, Pierre-Emerick Aubameyang, Roberto Fernández, Yassir Zabiri y Camello aparecen con tres.

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