Residente comenzó el rodaje de Porto Rico

El artista puertorriqueño René Pérez, conocido artísticamente como Residente, inició formalmente la filmación de “Porto Rico”, su esperado debut como director cinematográfico.

El artista confirmó el comienzo de la producción a través de sus redes sociales, donde compartió la fotografía de la claqueta con el registro de la primera escena en el set.

Definida por su creador como un western caribeño inspirado en hechos reales, “Porto Rico” propone una mirada visualmente intensa y reflexiva sobre la compleja historia colonial de la isla.

Para la elaboración de la trama, Residente coescribió el guion junto al estadounidense Alexander Dinelaris, ganador del Premio Oscar por “Birdman”. La cinematografía quedó bajo la dirección del prestigioso profesional británico Anthony Dod Mantle, reconocido por su trabajo en producciones de alto perfil como “Slumdog Millionaire” y “Snowden”.

La producción marca un hito especial al otorgarle a Bad Bunny su primer papel protagónico en la pantalla grande, tras haber participado previamente en largometrajes como “Bullet Train”. El reparto lo complementan actores consagrados como Viggo Mortensen, Edward Norton y el español Javier Bardem.

Norton también ejerce funciones de productor junto a Bill Migliore, Michael Bederman y el propio Residente a través de su firma 1868 Studios.

El proyecto cuenta con el respaldo de destacados nombres en la industria. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu asume el rol de productor ejecutivo junto a figuras como Scott Budnick, Noah Assad, José E. Feliciano, Kwanza Jones, Henry R. Muñoz III y Mike Novogratz, mientras que UTA Independent Film Group lidera las ventas internacionales.

A pesar de que la narrativa gira en torno a los orígenes e identidad del pueblo puertorriqueño, la película se filmará en República Dominicana, debido a discrepancias relacionadas con los incentivos contributivos y fiscales que ofrece el gobierno de Puerto Rico a las producciones audiovisuales.

La película busca retratar los matices históricos de un territorio que perteneció a España hasta 1898 antes de convertirse en Estado Libre Asociado de Estados Unidos.

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