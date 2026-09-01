Amazon enfrenta una demanda de la FTC y 22 estados por presuntos recargos publicitarios

Este lunes 31 de agosto de 2026, la Comisión Federal de Comercio (FTC) junto a fiscales generales de 22 estados presentaron una demanda en contra del gigante de comercio electrónico, Amazon, alegando que la plataforma habría estado cobrando de más a miles de anunciantes a través de cambios ocultos en su sistema de subastas.

En detalles de la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Oeste de Washington, por los estados de Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont y Washington, se indica que los recargos no revelados se aplicaron durante un periodo de siete años, costándole a sus clientes miles de millones de dólares.

La FTC explicó que desde el 2019, la compañía colocó sin avisarle a los anunciantes de su plataforma un recargo interno llamado “soft reserve price”, que hizo que muchos de sus clientes pagaran un 80% más del monto principal para acceder a sus espacios publicitarios.

La entidad calcula que este esquema de cobro por parte de Amazon pudo haberle generado decenas de miles de millones de dólares, ya que se estima que hay más de 500,000 pequeñas y medianas empresas afectadas.

Al respecto, Andrew N. Ferguson, presidente de la FTC, declaró en un comunicado, que cuando uno de los minoristas en línea más grandes del mundo incurre en prácticas desleales y engañosas, el impacto puede ser devastador. “Amazon tiene millones de clientes publicitarios que fueron inducidos a pagar precios significativamente más altos. Estos mayores costos se trasladaron en gran medida a los consumidores estadounidenses”, dijo.

El fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, también indicó que Amazon se ha esforzado enormemente en los últimos años por ocultar a sus clientes el hecho de que infla los precios de sus supuestas subastas.

Por su parte, Amazon rechazó las acusaciones calificando la demanda de “errónea”, alegando en primer lugar que la FTC no tiene conocimiento suficiente sobre cómo funcionan las subastas con sus anunciantes; además, sostiene que entre el 2019 y 2025, las pujas por anuncios de productos cayeron un 50%, asegurando que el costo promedio por anuncio se mantuvo estable en esos años.

“Incluso aceptando la premisa errónea de la FTC de que los anunciantes no ajustan las pujas, estimamos que ahorraron más de $8,000 millones de dólares entre 2021 y 2025 como resultado de que Amazon priorizara la relevancia de los anuncios sobre la selección de anuncios basándose únicamente en el precio de la puja”, destacó Amazon en un comunicado.

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