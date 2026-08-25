Demanda contra Amazon por ataque de repartidor en Sacramento

Un repartidor de la empresa Amazon fue acusado de golpear a un hombre en la tienda de conveniencia de una estación de servicio a las afueras de Sacramento, lo que motivó a la víctima a presentar una demanda civil contra la compañía de paquetería.

Terrence Wheeler, de 30 años y residente de Antioch, condado de Contra Costa, enfrenta cargos por delitos graves de abuso de ancianos y amenazas criminales, y por delito menor de agresión, según el Departamento de Policía de Elk Grove (EGPD).

Un video de vigilancia se hizo viral en las redes sociales después de que los abogados que representan a la víctima anunciaron que se presentó una demanda civil en contra de Amazon.

Sigue leyendo: Demandan a Amazon por la función del reconocimiento facial del timbre Ring

El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:15 p.m. del 30 de marzo, cuando un hombre de 72 años se estacionó en una gasolinera ARCO, en la intersección de Sheldon Road y East Stockton Boulevard, en Elk Grove.

De acuerdo con el EGPD, un sujeto, posteriormente identificado como Wheeler, se molestó con el anciano porque él también quería estacionarse en el mismo sitio.

La policía dijo que Wheeler se enfrentó al anciano y amenazó con atacarlo. Instantes después, el repartidor de Amazon golpeó al hombre en el costado de la cabeza en el momento en que pasaba junto a él, lo que provocó que el anciano cayera al suelo.

Sigue leyendo: Familia del sur de California encuentra cenizas de desconocido en urna comprada en Amazon

Según el EGPD, después de enterarse de la agresión, los detectives identificaron a Wheeler, quien se entregó el mismo día y fue ingresado en la cárcel principal del condado de Sacramento.

La próxima comparecencia de Wheeler ante un tribunal del condado de Sacramento está programada para el 24 de septiembre.

Este lunes, el bufete de abogados Buzzbee anunció que presentó una demanda ante el Tribunal Superior del Condado de Sacramento, en la que reclama $10 millones de dólares.

Sigue leyendo: Qué pasa si te encuentran robando un paquete de Amazon de un domicilio

Los abogados dijeron que el hombre de 72 años está recibiendo tratamiento médico por dolor de cuello y una conmoción cerebral.

“Los repartidores de Amazon deben ser cuidadosamente seleccionados y capacitados. Amazon debe mejorar su proceso de contratación. Cuando Amazon falla, como en este caso, debe rendir cuentas“, dijo el bufete de abogados en las redes sociales.

Según la cadena KCRA, Amazon dijo que Wheeler trabajaba para una empresa independiente que tenía un contrato con Amazon para la entrega de paquetes en el momento en que ocurrió el incidente.

Sigue leyendo: Amazon recorta 16,000 empleos en una primera ola de despidos del 2026

Después de que ocurrió el ataque, Amazon se comunicó con la empresa independiente para informarle que Wheeler ya no estaba autorizado a entregar paquetes de Amazon.

Sigue leyendo:

· Amazon descubre a un espía norcoreano gracias a un detalle mínimo: el retraso al escribir

· Conductor de Amazon hurta mascota de una familia, en Los Ángeles

· Demandan a Amazon por castigar ausencias laborales por incapacidad