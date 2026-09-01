América rompe el cochinito con Carlos Álvarez y da un golpe de autoridad en el mercado

A ojo de buen cubero podría pensarse que las Águilas del América se están debilitando de cara a las exigencias del campeonato local tras confirmarse la exportación del defensor uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, sumándose a la baja del colombiano José Zúñiga al no entrar en los planes deportivos de la institución.

Sin embargo, la realidad de los de Coapa es diametralmente opuesta. La directiva azulcrema dio un auténtico golpe de autoridad sobre la mesa al cerrar la contratación del mediocampista ofensivo español Carlos Álvarez, una incorporación de alto octanaje que promete sacudir por completo el entorno del balompié azteca.

?América fichó al español Carlos Álvarez.

*??Llega de manera definitiva desde Levante y firmará contrato por 3 años. ??https://t.co/4td09xYAaM pic.twitter.com/2nCkp0ZXUu — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 1, 2026

El volante proveniente del Levante de España aterriza en la capital del país con la etiqueta de ser uno de los futbolistas más cotizados del mercado internacional. De acuerdo con las cifras oficiales de la plataforma especializada Transfermarkt, en cuanto se estampe la firma oficial en las oficinas del nido, el ibérico se convertirá de forma automática en el segundo jugador más caro de toda la Liga MX.

El valor de los derechos federativos de Álvarez se encuentra tasado en quince millones de euros, una cifra imponente que en el tabulador local únicamente se coloca por debajo de los veinticinco millones de euros en los que está cotizada la joya de la Selección Mexicana, Gilberto Mora.

Cabría recordar que en el mismo mercado internacional, Álvarez tenía una cotización de $25 millones de dólares, pero tal parece que el América dio machetazo a caballo de espadas al tomar al jugador ofensivo en una cantidad muy inferior.

La llegada del orquestador de veintitrés años de edad representa una inversión mayúscula para las vitrinas del cuadro capitalino, superando la cotización en el mercado de figuras consolidadas d

AMÉRICA TIENE NUEVO REFERENTE EN ATAQUE ???



? Carlos Álvarez deja al Levante y llega al cuadro azulcrema. El mediapunta de 23 años tiene el talento y las condiciones para romperla en la Liga MX ?????



En la temporada 2025-26, disputó 30 partidos y anotó 3 goles ? pic.twitter.com/EyHzN5lbOa — AS México (@ASMexico) September 1, 2026

Álvarez llega al nido con un cartel sumamente llamativo tras convertirse en uno de los referentes de la categoría de plata en España, donde se consolidó como el héroe indiscutible de los granotas al firmar el golazo de antología el pasado veinticinco de mayo de dos mil veinticinco que selló el ansiado regreso del Levante a la primera división española, credenciales que ahora deberá poner al servicio del esquema táctico que comanda Guillermo Almada.

El gran reto para el juvenil europeo no estará exento de presión debido a las inevitables comparaciones que la apasionada afición americanista ya empezó a trazar en las redes sociales. Las cualidades técnicas y la conducción de Carlos Álvarez guardan una enorme similitud con el proceso que vivió en su momento Álvaro Fidalgo.

Como se recordará, Fidalgo arribó al nido prácticamente a la misma edad y con pocos reflectores en su país natal, terminando por consolidarse como una leyenda indiscutible del conjunto azulcrema antes de consumar su regreso triunfal al Viejo Continente.

En el Chiringuito están muy sorprendidos porque el América comprará a Carlos Álvarez por solo 6MDD, que nadie en España pudo pagar eso y que hace un año tasaban en 25MDD.



Masterclass de la directiva. pic.twitter.com/ETq3rj9BFB — Roberto Haz (@tudimebeto) September 1, 2026

El nuevo cerebro de las Águilas tendrá la encomienda inmediata de saltar el bache de la adaptación geográfica y climática para asumir las riendas creativas de un plantel obligado por decreto a pelear siempre por la corona.

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