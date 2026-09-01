Arte Moreno finalmente suelta a los Angels y pasarán a manos de Kroenke Sports & Entertainment

El futuro de los Los Angeles Angels está a punto de cambiar por completo. Después de 23 años como propietario, Arte Moreno finalmente llegó a un acuerdo para vender el control de la franquicia a Kroenke Sports & Entertainment (KSE), uno de los grupos deportivos más importantes del mundo.

La operación fue anunciada este martes y se espera que quede concretada durante el primer trimestre de 2027, aunque todavía está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a la aprobación de la MLB.

Para los Angels, el cambio representa el final de una larga administración y el comienzo de una nueva era bajo un grupo que ya cuenta con experiencia en algunas de las principales ligas deportivas del planeta.

OFFICIAL: Kroenke Sports & Entertainment ("KSE") announced that it has entered into a definitive agreement to acquire a controlling interest in the Los Angeles Angels Baseball Club from the Moreno Family.



The transaction is expected to close in the first quarter of 2027, subject? pic.twitter.com/sy60AAz5Bp — Los Angeles Angels (@Angels) September 1, 2026

Arte Moreno adquirió a los Angels de Los Ángeles en 2003 y desde entonces estuvo al frente de una franquicia que ha contado con algunas de las mayores estrellas del beisbol, pero que no consiguió mantener una presencia constante en la pelea por los primeros lugares.

Durante su administración, los Angels tuvieron en sus filas a jugadores como Mike Trout y Shohei Ohtani, dos de las figuras más importantes de su generación. Sin embargo, el éxito colectivo no llegó con la misma frecuencia que el talento individual.

Ahora, Moreno decidió finalmente entregar el control de la franquicia a Kroenke Sports & Entertainment.

“La Organización de los Angels se complace en anunciar esta transacción con Kroenke Sports & Entertainment. La Familia Moreno ha tenido el honor de dirigir a los Angels durante 23 años y creemos que, con la experiencia y el éxito de KSE, son los mejores próximos propietarios para la franquicia. La Organización de los Angels espera continuar con su compromiso con los aficionados, nuestros empleados, los jugadores y nuestros socios comerciales”, menciona en un comunicado.

Las palabras de Moreno dejan claro que su familia considera que el grupo encabezado por Stan Kroenke es la opción adecuada para tomar las riendas de los Angels.

Después de más de dos décadas, el empresario finalmente suelta al equipo y deja su futuro en manos de una organización con una enorme experiencia en el deporte profesional.

Kroenke Sports & Entertainment llega con experiencia en varias ligas

La gran diferencia respecto a anteriores cambios de propietario es el perfil del nuevo grupo.

Kroenke Sports & Entertainment no es un consorcio nuevo en el deporte. La compañía, dirigida por Stan Kroenke, tiene presencia en algunas de las ligas más importantes de Estados Unidos y Europa.

KSE es propietaria de los Los Angeles Rams de la NFL, los Denver Nuggets de la NBA, los Colorado Avalanche de la NHL y los Colorado Rapids de la MLS.

Además, el grupo controla al Arsenal, uno de los clubes más importantes de la Premier League.

La llegada de los Angels amplía todavía más el alcance de KSE y le permite incorporar una franquicia de MLB a un portafolio deportivo que ya abarca futbol americano, basquetbol, hockey, futbol y ahora beisbol.

No se trata, por lo tanto, de un grupo que esté dando sus primeros pasos en el manejo de equipos profesionales. Su experiencia incluye organizaciones que han competido por campeonatos en distintos deportes y mercados.

Los Angels quedan en manos de un grupo con raíces en Los Ángeles

La adquisición también tiene un componente especialmente importante para el sur de California.

Kroenke Sports & Entertainment ya tiene una fuerte presencia en Los Ángeles gracias a los Rams y al desarrollo de SoFi Stadium y Hollywood Park.

El grupo considera que la llegada de los Angels permitirá ampliar todavía más su presencia en la región y crear nuevas oportunidades para conectar a sus diferentes organizaciones con los aficionados del sur de California.

Para los Angels, contar con un propietario que ya conoce el mercado de Los Ángeles podría convertirse en uno de los principales elementos del nuevo proyecto.

La franquicia, además, llega a un grupo acostumbrado a trabajar con grandes instalaciones deportivas, eventos de alcance internacional y organizaciones con una enorme exposición comercial.

Stan Kroenke ya piensa en el futuro de los Angels

Stan Kroenke también se pronunció sobre el acuerdo y destacó el potencial que encuentra en la franquicia de Anaheim.

“Los Angels son una franquicia con una gran historia asentada en un gran mercado. Esperamos con ilusión un futuro emocionante con la organización de los Angels”, mencionó a través de un comunicado.

El mensaje apunta a una de las principales oportunidades que tendrá el nuevo propietario: aprovechar el potencial de una franquicia ubicada en uno de los mercados deportivos más relevantes de Estados Unidos.

Los Angels cuentan con una amplia base de aficionados, una identidad consolidada y una larga relación con el sur de California. Ahora, KSE tendrá la responsabilidad de transformar esos elementos en un proyecto deportivo capaz de competir de manera constante.

¿Cuándo dejará Arte Moreno de ser propietario de los Angels?

Aunque el acuerdo ya fue anunciado, el cambio de propietario todavía no es inmediato.

La operación está prevista para cerrarse durante el primer trimestre de 2027, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para la transacción y se obtenga la aprobación correspondiente de MLB.

Hasta entonces, Arte Moreno continuará formalmente como propietario de los Angels; sin embargo, el anuncio marca el cierre de una administración que comenzó en 2003 y que se extendió durante 23 años.

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