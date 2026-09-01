¿Cuál es el secreto de Madonna para mantenerse en plena forma física a los 67 años?

Madonna, a sus 67 años, sigue siendo un ícono musical y cultural. Su carrera abarca más de cuatro décadas, durante las cuales ha demostrado ser una figura clave en la evolución de la música pop. A pesar de los desafíos, su intensa actividad profesional y compromiso con su bienestar siguen intactos.

Madonna ha expresado que adopta una alimentación de inspiración macrobiótica, centrada en productos integrales, ecológicos y de temporada, recoge la sección “Cool” del medio digital español Ok Diario.

Esto aunado, por supuesto, a que mantiene una rutina de ejercicios físicos de forma disciplinada.

Régimen alimenticio

Madonna ha explicado que en su dieta diaria incluye:

Alimentos predominantes: cereales integrales, verduras, legumbres, frutos secos, semillas y pescado, con preferencias como el arroz, la quinoa y el salmón.

Comidas frecuentes: la cantante realiza entre cinco y seis comidas ligeras al día, priorizando la calidad de los alimentos.

Hábitos de hidratación: su rutina de hidratación incluye zumos prensados como el de sandía, así como té de jengibre, yerba mate y agua de coco. Estos son elementos clave para mantenerse saludable y vital.

Restricciones: evita carne, productos lácteos, azúcar, cafeína y alcohol. Ha eliminado los alimentos procesados de su dieta desde hace más de 30 años, enfocándose en evitar cambios bruscos en los niveles de glucosa.

Beneficios de una dieta macrobiótica

De acuerdo a evidencia médica, a largo plazo, una dieta macrobiótica puede aportar más fibra, mejor tránsito intestinal, menos consumo de ultraprocesados y, en algunas personas, mayor control del peso y sensación de bienestar general. También se ha asociado con mejor digestión, más energía y una mejor calidad global de la dieta cuando se hace con alimentos integrales y naturales.

Posibles beneficios

Mejor tránsito intestinal por su alto contenido de fibra.

Menor exposición a harinas refinadas, azúcares añadidos, grasas trans y otros ultraprocesados.

Más facilidad para mantener o reducir el peso, sobre todo si disminuye mucho la densidad calórica de la dieta.

Posible mejora en la energía, la digestión y la sensación de bienestar.

En algunos estudios y revisiones, se han observado mejoras en presión arterial y factores de riesgo cardiovascular, aunque la evidencia no es uniforme.

Puntos a tener en cuenta. La dieta macrobiótica no garantiza por sí sola beneficios duraderos: depende de qué tan equilibrada esté y de si cubre bien proteína, hierro, calcio, vitamina B12 y otras necesidades. También puede ser demasiado restrictiva si se sigue de forma estricta, así que conviene adaptarla con criterio profesional.

Sus ventajas a largo plazo suelen venir más de comer menos procesados y más alimentos integrales que de la filosofía macrobiótica en sí. Bien planificada, puede favorecer digestión, peso y salud cardiometabólica; mal planteada, puede quedarse corta en nutrientes.

Disciplina física y régimen personalizado

La salud de Madonna no se limita a la alimentación; su régimen de ejercicios es igualmente riguroso. Incorpora diversas disciplinas para mantener su resistencia, fuerza y capacidad cardiovascular, especialmente crucial durante sus giras y presentaciones.

Es fundamental entender que la dieta de la artista está adaptada a sus necesidades personales. Lo que funciona para ella no necesariamente es adecuado para todos, resaltando la importancia de la personalización en los hábitos alimenticios.

Recordemos que en 2023, tras sufrir una grave infección bacteriana que la llevó a cuidados intensivos, Madonna demostró que una alimentación y ejercicio saludables no garantizan inmunidad ante problemas de salud, pero sí son esenciales para su estilo de vida.

También te puede interesar:

· Calambres musculares: por qué aparecen y cómo aliviarlos a tiempo

· Intervalos más largos entre comidas se asocian con enfermedades crónicas

· Beneficio alterno: nuevas inyecciones para perder peso también disminuyen el deseo de consumir alcohol