Doja Cat confesó que tuvo problemas con las drogas: “Necesitaba desahogarme”

La artista estadounidense Doja Cat sorprendió a sus seguidores tras realizar una serie de declaraciones en las que abordó abiertamente sus batallas pasadas contra las adicciones, las complicaciones de salud mental y la constante presión del entorno digital.

A través de una secuencia de videos publicados en su cuenta oficial de TikTok, la intérprete de “Say So” y “Paint The Town Red” decidió hablar sin tapujos para aclarar controversias y compartir el estado de su proceso de sanación personal.

En su testimonio, la ganadora del Grammy admitió haber tenido episodios difíciles vinculados con el consumo de sustancias en el pasado, revelando de manera explícita que enfrentó serios problemas con la cocaína hace aproximadamente ocho años, una etapa que aseguró haber dejado atrás.

Asimismo, la rapera profundizó en su relación con el alcohol y la forma en que este afectaba su comportamiento en plataformas digitales. Aunque aclaró que nunca se consideró alcohólica en un sentido estricto, reconoció que el consumo de bebidas alcohólicas representó una dinámica problemática en su vida.

Según explicó, la combinación entre el alcohol, una condición de salud mental sin diagnosticar en aquel momento y la búsqueda de validación en las redes sociales generó un espiral destructivo que exacerbó los pensamientos negativos sobre sí misma.

La intérprete enfatizó que hacer públicas estas experiencias era un paso vital para su crecimiento personal y bienestar emocional, afirmando que sentía la necesidad de librarse de ese peso acumulado para sanar adecuadamente.

Además de abordar sus adicciones, Doja Cat aprovechó la oportunidad para desmentir tajantemente diversos rumores y acusaciones que circulaban en la red sobre su ideología e identidad. La cantante rechazó de forma categórica cualquier vínculo con discursos de odio o racismo, al tiempo que reflexionó sobre los desafíos que enfrentó desde la infancia al crecer como una mujer birracial en un entorno predominantemente blanco.

Con estas declaraciones, la artista no solo busca cerrar capítulos sombríos de su trayectoria, sino también concientizar a su audiencia sobre el peligro de mezclar adicciones, vacíos emocionales y el escrutinio permanente de las redes sociales.

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