Lionel Richie: cuál es el estado de salud del cantante tras ser ingresado a UCI

Desde el pasado 29 de agosto, el cantante Lionel Richie permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) de San Luis, después de sentir mareos en pleno concierto. Es el segundo percance de salud que el artista de 77 años manifiesta en dos meses.

El portal TMZ, que ofreció el reporte inicial, detalló que Richie empezó a sentirse mal durante su presentación en The Muny, en Forest Park. Fuentes cercanas comentaron al medio que su ingreso fue preventivo y probablemente vinculado a una deshidratación leve.

Al momento de esta publicación, no se había informado públicamente de un diagnóstico más grave.

¿Cómo está el cantante Lionel Richie?

La información disponible indica que Richie permanece bajo supervisión médica y está siendo sometido a pruebas, mientras los especialistas analizan si la deshidratación pudo provocar sus síntomas.

Es importante aclarar que la deshidratación mencionada hasta ahora procede de fuentes citadas por TMZ y no de un diagnóstico médico oficial divulgado por el cantante o sus representantes.

La revista People también confirmó que el cantante fue hospitalizado como medida de precaución después de su presentación del 29 de agosto y recordó que este es el segundo episodio de salud que Richie enfrenta durante la actual gira.

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¿Qué le ocurrió durante el concierto en San Luis?

La preocupación comenzó durante los últimos minutos del espectáculo. Richie parecía tener algunas dificultades hacia el final de la presentación y pidió a su equipo que le acercara una silla mientras interpretaba su clásico “All Night Long”.

El detalle llamó la atención porque el cantante había tenido que interrumpir previamente otro concierto por sentirse indispuesto. Sin embargo, no se ha establecido que ambos episodios tengan la misma causa.

Richie se encuentra actualmente realizando la gira “Sing a Song All Night Long” junto a Earth, Wind & Fire. Su presentación en San Luis formaba parte de este recorrido por Estados Unidos.

El antecedente que ocurrió en junio

El nuevo ingreso hospitalario llega poco más de dos meses después de otro episodio de salud ocurrido el 24 de junio en St. Paul, Minnesota.

Durante aquella presentación, Richie comenzó a sentirse mal mientras estaba sobre el escenario. El cantante incluso explicó al público que se sentía mareado y terminó sentado durante parte del espectáculo.

“Cuando te sientas mareado, siéntate”, bromeó el artista antes de continuar brevemente con el concierto.

Sin embargo, la situación no mejoró lo suficiente como para que pudiera completar la presentación. Después de un intermedio inesperado, el saxofonista Dino Soldo comunicó al público: “Lamentablemente, Lionel no se encuentra bien. No podrá continuar”.

Lionel Richie interrumpió su presentación tras manifestar síntomas de mareo en el escenario durante el concierto del pasado miércoles en Minnesota.



Luego de un intermedio de 40 minutos, miembros de su equipo anunciaron la cancelación definitiva del espectáculo debido a que no? — Charo Fernández (@Charofernandezr) June 26, 2026

Los paramédicos atendieron posteriormente al cantante entre bastidores y lo trasladaron en ambulancia a un hospital. Richie también pospuso los dos conciertos siguientes mientras se recuperaba.

Apenas unos días después, el cantante volvió a los escenarios en Pittsburgh. Posteriormente aseguró a sus seguidores que se encontraba bien, por lo que pudo continuar con su gira.

Por ahora, no existe una confirmación definitiva sobre si Richie podrá cumplir su próxima presentación, prevista para el 26 de septiembre. Su calendario le concede varias semanas antes del concierto programado en San Francisco, por lo que habrá que esperar la evolución de su estado de salud.

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