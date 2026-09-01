Se incrementan las remesas enviadas por los inmigrantes desde EE.UU. a México

A pesar del reforzamiento de la política antinmigrante impulsada por la administración Trump, las remesas que los mexicanos radicados en Estados Unidos envían a sus familiares en sus comunidades de origen se han incrementado a lo largo de este año.

De acuerdo con un informe dado a conocer por el Banco de México (Banxico), de enero a julio, los envíos de dinero a México procedentes de ciudades y condados estadounidenses rondaron en $36,349 millones de dólares, lo cual —comparado con el mismo periodo un mes atrás— representó un incremento de 3.1%.

Por alguna razón inexplicable hasta cierto punto, durante el séptimo mes de este año, las familias mexicanas recibieron $5,571 millones de dólares procedentes del territorio estadounidense, es decir un aumento interanual de 3%.

De manera acumulada, entre enero y julio, los inmigrantes que viven y laboran al otro lado de la frontera norte mexicana enviaron a sus parientes $1,099 millones de dólares más que durante los primeros siete meses de 2025, cuando el monto de sus remesas rondó en $35,250 millones de dólares.

Al parecer, el hecho de que el dólar se haya depreciado en el tipo de cambio con respecto al peso, obliga a los inmigrantes para esforzarse y enviar un poco más de divisas estadounidense para compensar el gasto de sus familias.

Entre enero y julio, las transferencias electrónicas por concepto de remesas individuales promedio pasaron de $390 a $408 dólares, un incremento de 4.8% comparado con la cantidad que un año atrás acostumbraban enviar.

Durante el séptimo mes de este año, se llevaron a cabo más de 13 millones de operaciones bancarias y el promedio de dinero enviado de manera individual volvió a ser mayor al rondar en $426 dólares.

El año pasado, a partir del incremento de operativos de detención y deportaciones de inmigrantes efectuadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), muchos mexicanos dejaron de trabajar en ciudades cuyos gobiernos locales comenzaron a colaborar para detenerlos.

Todo ello repercutió para que las remesas dejaran de fluir y con ello se puso fin a una racha de 11 años consecutivos de crecimiento anual de envíos de dólares a México.

De acuerdo con información de Banxico, las remesas de los inmigrantes en Estados Unidos representan 4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la nación azteca y la colocan como como la segunda mayor receptora de estos recursos a nivel global, únicamente detrás de la India.

Sigue leyendo:

• Precio del dólar en México hoy, 1 de septiembre del 2026: ya subió a $17 pesos

• Stephen Miller anticipa que los servicios bancarios les podrían ser retirados a los inmigrantes

• Orden de Trump complicaría a inmigrantes indocumentados el envío de remesas