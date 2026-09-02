Ariana Grande cerró entre lágrimas su The Eternal Sunshine Tour

En una velada dominada por la emoción y el agradecimiento, Ariana Grande puso fin a su exitoso “The Eternal Sunshine Tour” la noche del martes en el prestigioso O2 Arena de Londres. Entre lágrimas y aplausos, la cantante estadounidense se despidió de los escenarios para iniciar un retiro temporal de la vida pública.

El show representó la última de diez fechas consecutivas en la capital británica, con las cuales la intérprete completó un recorrido total de 41 presentaciones internacionales. Visiblemente conmovida, la artista interrumpió por momentos su repertorio para dirigirse a los miles de asistentes que abarrotaron el recinto.

“He amado cada minuto de esto con todos ustedes y solo quiero asegurarme de expresar lo agradecida que estoy”, manifestó la estrella con la voz quebrada.

Durante su mensaje, Grande enfatizó que esta pausa responde a una decisión meditada para proteger su bienestar y salud mental tras meses de intensa actividad profesional. “Hay momentos en los que es necesario establecer límites”, afirmó.

La pausa de la artista llega tras un periodo de intensa atención mediática y escrutinio público en redes sociales, intensificado con el lanzamiento de su álbum de estudio, “Petal”, y sus recientes proyectos cinematográficos.

Pese a las presiones de la industria musical, Grande insistió semanas atrás en que su retiro no responde a una decisión impulsiva, sino al deseo de tomar distancia y recuperar el equilibrio personal.

A pesar de esta pausa en sus conciertos e itinerarios musicales, los seguidores de la artista aún podrán verla en la pantalla grande. En la agenda de la intérprete permanece agendado el estreno de la comedia cinematográfica “Focker-in-Law”, previsto para el próximo mes de noviembre, lo que marcará uno de sus últimos compromisos promocionales antes de adentrarse de lleno en su periodo de descanso.

Con este cierre en territorio británico, Ariana Grande concluye una de las etapas creativas más prolíficas de su trayectoria.

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