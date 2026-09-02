Cuán efectivo es limpiar los lentes con vinagre y cómo hacerlo correctamente

En los cristales de los lentes suele acumularse polvo, grasa, huellas dactilares y otros residuos. Para evitar que esa suciedad entorpezca la visión, existe un truco casero que se está viralizando: limpiarlos con vinagre blanco.

Pero la efectividad del remedio casero depende de cómo se aplica. Si bien el vinagre ayuda a eliminar los residuos y marcas en los cristales, no es correcto usarlo directamente especialmente si los lentes cuentan con tratamientos especiales.

El vinagre blanco es un excelente aliado para las limpiezas de este tipo, gracias a que contiene ácido acético, un compuesto al que se atribuyen propiedades antimicrobianas.

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¿Cómo limpiar correctamente los lentes con vinagre?

Lo más importante sobre este truco es que no se debe utilizar vinagre blanco puro directamente sobre los cristales. Debes diluirlo con agua en partes iguales: 50% vinagre blanco y 50% agua.

El vinagre puro podría estropear el tratamiento antireflejo, los filtros o el brillo de los cristales.

Asimismo, después de utilizar la mezcla, los lentes deben enjuagarse y secarse con un paño de microfibra limpio. Este material ayuda a retirar la humedad y los residuos sin recurrir a elementos que puedan dejar partículas sobre la superficie.

Además de realizar una limpieza adecuada, algunos cuidados cotidianos pueden ayudar a conservarlos en mejores condiciones. Lo recomendable es guardarlos en su estuche cuando no se utilicen y sujetarlos por las patillas para evitar tocar los cristales.

También conviene evitar limpiarlos con la ropa, servilletas o papel, ya que estos materiales pueden dejar residuos o provocar rayones. Los anteojos tampoco deben colocarse con los cristales directamente sobre una superficie, esto puede rayarlos permanentemente.

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