El Toyota Corolla celebra sus 60 años con una edición muy especial

Sesenta años después de su aparición, el Toyota Corolla sigue siendo uno de los nombres más reconocibles de la industria automotriz. Para conmemorar esta trayectoria, Toyota preparó una edición especial que llegará a Europa con una apariencia diferenciada, más equipamiento y las conocidas mecánicas híbridas de quinta generación.

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La celebración tiene detrás cifras difíciles de ignorar. Desde 1966, el Corolla ha superado los 57 millones de unidades vendidas en todo el mundo. El modelo se fabrica actualmente en 12 plantas y está disponible en 150 países, con Europa como uno de sus mercados importantes.

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Ahora, la marca japonesa quiere convertir parte de ese legado en una edición conmemorativa que podrá reservarse en los concesionarios europeos y cuyas primeras entregas están previstas para finales de octubre o principios de noviembre.

Un Corolla que quiere distinguirse

La edición 60 Aniversario estará disponible en las tres carrocerías que forman parte de la gama europea. Los compradores podrán elegir entre el hatchback de cinco puertas, el Touring Sports y el sedán.

Toyota preparó algunos elementos específicos para que estas unidades sean reconocibles. El hatchback y el Touring Sports pueden llevar el color New Boreal Blue, un azul metalizado que se combina con techo y pilares en Night Sky Black.

El sedán recibe una alternativa exclusiva denominada Lunar Sky Blue. También se mantienen otras opciones como el Blanco Perla Platino y el Gris Ceniza metalizado.

Las llantas de aleación de 17 pulgadas aportan otro de los rasgos distintivos. Tienen diez radios, acabado mate y zonas mecanizadas, mientras que las tuercas utilizan un acabado negro cromado.

El Toyota Corolla celebra sus 60 años. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

En la parte inferior de la carrocería aparecen diferentes elementos en plata mate y el Touring Sports añade un detalle específico en el paragolpes trasero. Las puertas traseras, además, llevan los adhesivos con el logotipo del 60 aniversario.

Más tecnología sin cambiar la fórmula

El interior conserva la arquitectura habitual del Corolla, aunque incorpora algunos detalles propios de esta edición. Los umbrales de las puertas llevan el distintivo conmemorativo y las alfombrillas combinan el negro con inserciones en plata mate.

La tecnología tiene bastante más protagonismo. El equipamiento incluye un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil de 10,5 pulgadas asociada al sistema Toyota Smart Connect+.

El sistema multimedia ofrece navegación basada en la nube y datos de tráfico en tiempo real. También está presente el paquete Toyota T-Mate, que reúne buena parte de las funciones de asistencia a la conducción.

Toyota Corolla celebra sus 60 años. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Entre ellas aparecen el sistema de precolisión con detección de intersecciones, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, dirección de emergencia y reconocimiento de señales de tráfico.

Otro punto interesante son las actualizaciones OTA. Algunas funciones del vehículo pueden recibir mejoras inalámbricas, evitando que el propietario tenga que acudir al concesionario cada vez que exista una actualización compatible.

Dos híbridos, según la carrocería

Toyota decidió mantener intacta la oferta mecánica. El Corolla 60 Aniversario utiliza la quinta generación del sistema híbrido de la marca y ofrece dos alternativas.

El motor de 1,8 litros desarrolla 140 CV combinados y es el único disponible para el sedán. También puede elegirse tanto en el hatchback como en el Touring Sports.

Para quienes buscan más potencia está el sistema híbrido de 2,0 litros, con 178 CV. Esta opción queda reservada para las carrocerías hatchback y Touring Sports.

Ambas configuraciones utilizan una transmisión automática de variación continua, conocida como CVT, y mantienen la etiqueta ECO. Toyota apuesta así por conservar una de las características que han hecho del Corolla una alternativa especialmente interesante para el uso diario.

Cuánto cuesta la edición de aniversario

La nueva edición ya puede reservarse en concesionarios europeos. Las primeras entregas están programadas para finales de octubre o principios de noviembre.

Vienen sorpresas con el Toyota Corolla 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Alemania sirve como referencia para conocer los precios de esta edición. El Corolla hatchback con el sistema híbrido de 140 CV tiene un precio de 36,990 euros, que equivale aproximadamente a $43,000 dólares. Con el sistema de 178 CV, el precio sube a 38,890 euros, unos $45,200 dólares.

Para el Touring Sports, los precios son de 38,590 euros con el motor de 140 CV y 40,490 euros con el de 178 CV. Al cambio, hablamos de aproximadamente $44,700 dólares y $46,900 dólares, respectivamente.

Toyota también señala que esta edición puede suponer un ahorro de hasta 1,200 euros frente a otros niveles de equipamiento, equivalentes a unos $1,400 dólares.

El Corolla 60 Aniversario, por tanto, no cambia la fórmula que ha acompañado al modelo en sus seis décadas de historia. La apuesta está en celebrar el cumpleaños con una imagen más exclusiva, una buena cantidad de tecnología y una gama híbrida que mantiene intactas sus principales credenciales.

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