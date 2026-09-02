¿Qué se sabe sobre la salud de Lionel Richie tras su hospitalización?

El cantante estadounidense Lionel Richie volvió a encender las alarmas tras ser ingresado en un centro médico de San Luis (Misuri) el pasado fin de semana. La decisión de acudir al hospital se tomó de forma voluntaria por precaución después de haber concluido una presentación en el anfiteatro The Muny, en Forest Park.

Durante el concierto del sábado por la noche, los asistentes notaron que el intérprete de “Hello” mostraba signos de agotamiento y fatiga hacia la parte final del espectáculo.

De acuerdo con testigos y reportes difundidos por medios locales, Richie tuvo que solicitar una silla a su equipo para interpretar sentando su emblemático éxito “All Night Long” y poder cerrar el show.

Fuentes cercanas al entorno del artista señalaron que el equipo médico se encuentra realizándole diversos exámenes de rutina, evaluando principalmente un cuadro de deshidratación leve. Aunque permanecía en observación preventiva, se preveía que pudiera recibir el alta médica al inicio de la semana.

El propio Richie se había dirigido al público minutos antes de culminar la velada para compartir que venía lidiar con problemas similares en las últimas semanas de su gira. El cantante comentó que había estado consumiendo bebidas con electrólitos por recomendación médica tras sufrir episodios de descompensación en la carretera.

“Fui al médico y me dijo que estaba sufriendo de deshidratación”, explicó Richie a la multitud con su habitual sentido del humor, asegurando que intentaba tomar los cuidados necesarios.

Este episodio no es un hecho aislado en la agenda reciente del músico. En junio pasado, debió cancelar de manera abrupta un concierto en St. Paul (Minnesota) tras manifestar mareos y malestar en pleno escenario, lo que obligó a suspender momentáneamente algunas fechas de su gira antes de retomar los compromisos en julio.

Hasta el momento, los representantes del artista no han emitido un comunicado sobre los próximos espectáculos de su gira, aunque los reportes señalan que se encuentra estable y de buen ánimo a la espera del alta.

Seguir leyendo:

· Lionel Richie rompe el silencio tras su hospitalización

· Lionel Richie es hospitalizado de urgencia tras marearse en pleno concierto en Minnesota

· Lionel Richie: cuál es el estado de salud del cantante tras ser ingresado a UCI