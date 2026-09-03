“Gigantes con Don Francisco” se estrenará en octubre por Univision

Don Francisco volverá a reunir a la familia hispana para conocer un poco más sobre la vida y la trayectoria de las celebridades más importantes de nuestra industria, en una conversación tan amena como inteligente, y, como bien señalan en su comunicado de prensa, buscarán revivir “los momentos que marcaron generaciones, divirtieron y unieron a millones de familias”.

Hoy, la cadena también confirmó que “Gigantes con Don Francisco” tendrá su estreno durante el mes de octubre, pero el programa no solo se podrá ver en Univision, sino que también estará disponible en ViX, con los episodios completos al día siguiente de su transmisión.

El público hispano conoce a Don Francisco, un trabajador incansable, un comunicador que respeta el entretenimiento del público y que reconoce que, aunque actualmente no tiene la misma agilidad que durante su juventud, también acepta que trabajar y estar frente a la pantalla es parte de su pasión por la vida.

Volver a Univisión significa emoción y evocación, pero principalmente la oportunidad de reencontrarme con el público que nos acompañó durante tantos años y con muchos de los grandes artistas que fueron parte de nuestra historia. Será un encuentro entre lo que vivimos juntos y lo que somos hoy. Estoy muy feliz de volver a encontrarme con ustedes”, dijo Don Francisco.

Cada episodio contará con entrevistas profundas que explorarán trayectorias personales, momentos clave y reflexiones sobre identidad, legado e impacto cultural. Los invitados y la fecha de estreno se revelarán muy pronto.

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