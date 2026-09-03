Revelan que medicamentos GLP-1 pueden acelerar la caída del cabello en hombres

Los medicamentos basados en GLP-1, como Ozempic, han ganado popularidad debido a su eficacia en la reducción de peso. Estos fármacos, utilizados originalmente para tratar la diabetes tipo 2, se prescriben cada vez más para la pérdida de peso. Sin embargo, el aumento de su uso ha puesto de relieve algunos efectos secundarios preocupantes.

Recientes informes sugieren que un número creciente de hombres está experimentando pérdida de cabello tras iniciar el tratamiento con medicamentos GLP-1. Aunque estos casos son considerados aislados, la comunidad médica investiga la posible relación entre estos medicamentos y el efecto adverso.

Se han documentado casos individuales de alopecia en pacientes que utilizan estos medicamentos, lo que ha llevado a la pregunta sobre la naturaleza temporal o permanente de este efecto secundario, refiere NBC News.

Relación pérdida de peso y estrés físico

Históricamente, la caída del cabello se ha asociado con el estrés físico que acompaña a la pérdida rápida de peso. Sin embargo, el crecimiento de estas preocupaciones ha llevado a profesionales de la salud a investigar si los medicamentos mismos contribuyen a este fenómeno de manera directa.

Los resultados del estudio subrayan la importancia de que tanto pacientes como médicos sean conscientes de estos posibles efectos secundarios. Una discusión abierta sobre los riesgos y beneficios puede ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas sobre su tratamiento.

Efecto de caída del cabello

Los medicamentos basados en GLP-1 podrían asociarse con caída de cabello, sobre todo por efluvio telógeno: una respuesta temporal al estrés físico/metabólico, más que por una toxicidad directa del fármaco. En la literatura reciente se describen varios mecanismos posibles, casi siempre multifactoriales.

Mecanismos propuestos

Pérdida rápida de peso. La bajada acelerada de peso puede empujar muchos folículos a la fase de reposo, lo que aumenta la caída difusa del cabello.

La bajada acelerada de peso puede empujar muchos folículos a la fase de reposo, lo que aumenta la caída difusa del cabello. Restricción calórica y menor ingesta de proteínas. Al comer menos, puede haber déficit de sustratos necesarios para el crecimiento capilar, especialmente si la dieta queda muy limitada.

Al comer menos, puede haber déficit de sustratos necesarios para el crecimiento capilar, especialmente si la dieta queda muy limitada. Deficiencias de micronutrientes. Se han señalado déficits transitorios de hierro, zinc, vitamina D, biotina y otras proteínas/nutrientes como desencadenantes de efluvio telógeno.

Se han señalado déficits transitorios de hierro, zinc, vitamina D, biotina y otras proteínas/nutrientes como desencadenantes de efluvio telógeno. Cambios hormonales. Se han propuesto alteraciones en insulina/IGF-1, andrógenos y, en algunos casos, la función tiroidea, que podrían influir en el ciclo del folículo y favorecer alopecia androgenética en personas predispuestas.

Se han propuesto alteraciones en insulina/IGF-1, andrógenos y, en algunos casos, la función tiroidea, que podrían influir en el ciclo del folículo y favorecer alopecia androgenética en personas predispuestas. Estrés fisiológico y metabólico. El cuerpo prioriza funciones vitales durante la pérdida de peso intensa, y el folículo piloso puede entrar en una fase de “ahorro”.

El cuerpo prioriza funciones vitales durante la pérdida de peso intensa, y el folículo piloso puede entrar en una fase de “ahorro”. Efectos directos sobre el folículo, menos probados. Algunas revisiones plantean efectos locales en células del folículo y del tejido adiposo, con cambios en señales celulares, estrés oxidativo o bioenergética, pero esto sigue siendo más especulativo.

Qué tipo de caída suele ser

Lo más frecuente descrito es una caída no cicatricial y temporal, especialmente efluvio telógeno; en personas predispuestas también podría destaparse o empeorar una alopecia androgenética. La evidencia actual no sugiere que estos fármacos causen típicamente alopecia autoinmune de forma importante.

En la práctica. Si aparece caída de cabello durante un tratamiento GLP-1, suele ser útil revisar la velocidad de pérdida de peso, la calidad de la dieta y posibles déficits de hierro, proteínas o vitamina D, además de descartar otras causas comunes de alopecia. En muchos casos, el problema mejora cuando se estabiliza el peso y se corrigen déficits nutricionales.

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