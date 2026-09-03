Tiroteo frente a un bar LGBTQ+ en Tucson deja dos muertos y al presunto atacante fallecido

Dos hombres murieron tras ser baleados afuera del Venture-N, un bar LGBTQ+ de Tucson, Arizona, en un ataque que las autoridades investigan como un posible crimen de odio.

La policía identificó a las víctimas como Vincent Anthony Siqueiros, de 42 años, y Cameron Davis Capara, de 33. El hombre señalado como presunto atacante, Ousman Ceesay, de 44 años, también murió después de resultar herido de gravedad.

Los hechos ocurrieron poco después de la medianoche del lunes. Agentes del Departamento de Policía de Tucson acudieron al lugar tras recibir reportes sobre un tiroteo y encontraron a los tres hombres con heridas de bala.

Siqueiros y Capara fueron declarados muertos en el sitio. Ceesay fue trasladado a un hospital con heridas potencialmente mortales y posteriormente falleció.

La policía investiga un posible crimen de odio

De acuerdo con los investigadores, el presunto atacante habría confrontado a las dos víctimas en el estacionamiento del establecimiento antes de dispararles.

Los detectives encontraron en poder de Ceesay una nota que contenía los nombres de varios negocios relacionados con la comunidad LGBTQ+. Ese hallazgo llevó a las autoridades a investigar el tiroteo como un posible crimen de odio.

La fiscal del condado de Pima, Laura Conover, señaló que debido a que el sospechoso murió, es poco probable que haya un proceso penal en su contra. Sin embargo, indicó que la investigación continuará para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque.

Conover describió el hecho como un aparente ataque motivado por el odio y expresó su respaldo a la comunidad LGBTQ+.

“Nadie debería temer ser atacado simplemente por quiénes son y dónde se reúnen”, afirmó.

Tucson reforzará la seguridad en establecimientos LGBTQ+

La jefa de Policía de Tucson, Monica Prieto, anunció que los agentes aumentarán su presencia en establecimientos LGBTQ+ tras el tiroteo.

Las autoridades indicaron que actualmente no consideran que exista una amenaza para la comunidad.

Prieto calificó los delitos motivados por prejuicios como especialmente graves y destacó la diversidad de Tucson y la convivencia de personas con distintos orígenes, identidades y experiencias.

Familiares y amigos describieron a las dos víctimas como hombres queridos por quienes los rodeaban.

Amanda Kate Marquez, hermana de Siqueiros, lo recordó como una persona divertida, cariñosa y afectuosa. Dijo que era uno de cuatro hermanos, trabajaba como mesero en un restaurante y era muy querido por sus sobrinos.

“Hay un vacío gigantesco en nuestros corazones que nunca podrá llenarse”, expresó Marquez.

La madre de Capara, Berni Capara, lo describió como una persona maravillosa, cariñosa y sin prejuicios, además de destacar su pasión por la fotografía.

La mujer calificó de indignante que su hijo pudiera haber sido asesinado por ser gay.

Una amiga de Capara, Haley Mariscal, también recordó su personalidad alegre y su capacidad para hacer sonreír a otras personas. Destacó especialmente su trabajo fotográfico.

El ataque reaviva el temor dentro de la comunidad LGBTQ+

El tiroteo también generó preocupación entre organizaciones que trabajan con la comunidad LGBTQ+ en el sur de Arizona.

Mary O’Donoghue, directora ejecutiva de Southern Arizona Senior Pride, afirmó que el ataque afectó la sensación de seguridad de la comunidad.

Según O’Donoghue, el hecho pone de manifiesto lo frágil que puede ser esa percepción de seguridad y genera consecuencias que se extienden más allá del lugar donde ocurrió el tiroteo.

La organización, que coordina actividades para adultos mayores LGBTQ+, deberá reconsiderar cómo garantizar la seguridad de sus eventos.

O’Donoghue señaló además que para algunos adultos mayores LGBTQ+ el ataque puede reactivar experiencias anteriores de miedo, incertidumbre y necesidad de limitar su visibilidad.

Mientras continúa la investigación policial, miembros de la comunidad se reunieron frente al Venture-N para recordar a Siqueiros y Capara y acompañar a sus familiares y amigos.

Sigue leyendo:

–“La peor pesadilla de cualquier padre”: abuela en estado de ebriedad atropella y mata a su nieto en Louisiana

–Mató a dos personas en Nuevo México tras recibir supuesto “mensaje encriptado de una cucaracha”

–Mujer de Nueva Jersey apuñaló a su hermano de dos años tras escuchar “voces” que le ordenaban hacerlo