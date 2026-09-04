Las entradas para la final del Wimbledon alcanzan el precio más alto de la historia

Las entradas para la final de Wimbledon alcanzarán las 400 libras ($540 dólares aproximadamente), por primera vez en su historia, en lo que representa una subida del 14 % respecto a los precios del año anterior.

El torneo de Wimbledon sigue un sistema muy particular para la venta de entradas y estas sólo pueden adquirirse de tres maneras, mediante los abonos que salen a la venta cada cinco años y que permiten el acceso a una pista en concreto durante ese periodo de tiempo; por medio del sorteo de entradas que comenzó la pasada semana y acaba el 14 de septiembre; y haciendo la tradicional cola cada día en los alrededores del All England Club.

The Ballot for Wimbledon 2027 is now open – join us for a once-in-a-generation event as we celebrate the 150th year of The Championships.



? https://t.co/WkZekn8xO3 pic.twitter.com/eGabEGcPiV — Wimbledon (@Wimbledon) September 3, 2026

Con la apertura del sorteo la pasada semana, se han desvelado los precios de los tickets para las finales, siendo los más caros un 14 % más elevados que el año pasado, alcanzando las 400 libras ($540 dólares aproximadamente).

Una portavoz del torneo ha asegurado que estos precios son “muy competitivos” dada la entidad de un evento deportivo como es Wimbledon, una de las joyas de la corona de Inglaterra.

Ticket prices for the Wimbledon singles finals next year have hit the £400 mark for the first time with the All England Club increasing the cost of the most expensive seats available by 14 per cent ??https://t.co/lxn0umqNpD — Times Sport (@TimesSport) September 3, 2026

El precio de las entradas para la final masculina y para la final femenina es el mismo desde 2022.

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