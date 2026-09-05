Barragan’s Mexican Restaurant celebra 65 años de historia

En septiembre, mes de la patria para los mexicanos, en la ciudad de Burbank, Barragan’s Mexican Restaurant celebra su 65 aniversario de fundación en 1961 por parte del finado Ramón Barragán y su esposa, Grace.

Ramón Barragán, quien emigró a los 16 años a Estados Unidos y falleció el 13 de abril de 2025, fue el visionario mexicano del negocio que comenzó como una pequeña cafetería en Sunset Boulevard, en Echo Park.

A medida que el negocio crecía, la pareja adquirió los locales contiguos para ampliar el restaurante, con la ayuda de sus seis hijos —Frank, Tony, Armando, Grace, Carmen y Rita—, quienes crecieron en el entorno del restaurante y se involucraron en el negocio familiar.

“Gracias a mi abuelita —Olivia Rojo— mis papás se conocieron en el restaurante El Nayarit, cerca de la calle Olvera y el bulevar Sunset”, recordó Antonio Barragán, quien, igual que sus hermanos, hijos, nietos y bisnietos, respeta con orgullo el legado de Don Ramón y la continuidad del uso de las recetas originales de su madre. La suegra de Ramón fue quien le facilitó un préstamo para iniciar el negocio familiar.

“Siento un profundo orgullo por la comida del restaurante, especialmente por los característicos huevos rancheros que nuestros clientes aman”, declaró Antonio.

La clientela de Barragan’s Mexican Restaurant es 80% anglosajona y el 20% restante es latina.

La familia Barragán conserva las recetas originales de los padres y del abuelo Francisco Navarro, chef internacional de México y padre de Grace Navarro, la matriarca de los Barragán-Navarro. Esas recetas incluyen salsas, enchiladas, chiles rellenos, tacos dorados, cocido, albóndigas, pozole, caldo de pollo y la sopa del día.

Gerry Parker disfruta de los tacos dorados, mientras que Gerry Pérez, saborea un platillo de arroz, frijoles, una enchilada y un taco dorado con picadillo.



El restaurante, ubicado en el 730 N. Victory Blvd, en la ciudad de Burbank, ha sido visitado por figuras como el príncipe Charles —ahora rey de Inglaterra—, el legendario lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, el actor Ricardo Montalbán, la cantante Lola Beltrán y el actor Robert Redford, así como por gobernadores de California y otros funcionarios.

“Es muy difícil encontrar un rico cocido en Los Ángeles, pero en este lugar es la norma”, valoró Kevin Gershan, de la ciudad de Encino, quien desde niño iba al restaurante con su madre, Jan Toppel, de 90 años. Ellos son clientes del restaurante desde 1961.

“Yo conocí a Ramon Barragaan, cuando el restaurante apenas tenía dos mesas”, añadió. “Creo que su éxito se debe a que han sido consistentes a lo largo de los años”.

A trabajar desde niño

A los 10 años, Armando Barragán comenzó a trabajar en la cocina junto con sus hermanos. Hoy tiene 72 años y, recuerda que la familia construyó el local desde cero, incluyendo paredes, plomería, electricidad y decoración.

“Soy el número tres de los seis hermanos. Mi papá tenía la creencia de que era mejor tener los niños trabajando que estar en la calle de vagos”, dijo. “No andábamos en la calle, pero cada fin de semana íbamos a lavar platos, picar cebolla, verduras, quitar las semillas a los chiles secos y otras actividades. Mi papá nos recompensaba y yo siempre traía algo de dinero en la bolsa”.

Armando Barragán continúa el legado de su padre Ramón, en el 65 aniversario de la fundación de Barragan’s Mexican Restaurant, en Burbank.



En 2016, la familia instaló el piso rústico mexicano en el restaurante y colocó sombrillas de patio, lo que aumentó la popularidad del restaurante-cantina, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Allí, los comensales pueden degustar su comida y bebida a la sombra, con paredes adornadas con sombreros típicos de charro e hileras de plástico picado multicolor.

Sin embargo, la estrategia culinaria consiste en preservar el sabor de la casa y las salsas tradicionales.

“La salsa roja para las enchiladas es especial, tal como la preparaba siempre mi mamá, y la salsa española que usamos para bañar los chiles rellenos y para los desayunos de tortas españolas bien ricas”, dijo Armando. “También, mi papá siempre presentó pozole y menudo, que han sido una fortaleza en nuestras recetas. Aquí se venden muchos caldos y cambiamos la sopa del día a diario”.

Barragan’s ofrece auténtica comida mexicana.

Armando Barragán sabe que algún día se tendrá que retirar, por lo cual espera que sus hijos Armando Junior y Michael —quien ya trabajó allí ocho años y ahora se dedica a una compañía de construcción- puedan continuar con el legado.

“Ellos tienen sus hijos, aunque yo espero que Barragan’s Mexican Restaurant llegue a los 100 años de antigüedad”, resumió.

Por el momento, Armando Junior realiza todas las labores de mercadotecnia en redes sociales.

“Este lugar siempre me ha llenado de orgullo. Crecí aquí desde niño, trabajando como ayudante de camarero, y estar aquí tantos años después es algo muy especial para mí”, consideró Armando Barragán Jr. “Siento un gran respeto por mi familia y por todo lo que han vivido; no concibo Los Ángeles sin Barragan’s Mexican Restaurant”.

Armando Barragán Jr., actual gerente de cobertura de noticias televisivas y digitales en KABC-TV (ABC 7), agradeció a su padre, quien lo motivó a ir a la universidad: “Ahora puedo perseguir mis sueños en el mundo de las noticias y, al mismo tiempo, estar aquí. En el restaurante. Creo que es muy importante mantener el legado, porque ya no quedan muchos restaurantes así, y el nombre Barragán ha estado presente desde siempre. Mi hermano y yo queremos de verdad que esto continúe por muchos años más”.

Legado familiar multigeneracional

Antonio Barragán, de 73 años, segundo hijo de la familia se unió a la celebración del 65 aniversario de historia, sabor y tradición del Barragan’s Mexican Restaurant y reconoció que el negocio representa un legado familiar multigeneracional cimentado en la calidad de la comida, la hospitalidad, la disciplina y la productividad.

“Grace, mi madre, era conocida por su calidez y su capacidad para conectar con la gente. Tienen 91 años y vive en San Diego”, dijo, al tiempo que recordó que, entre los primeros empleados se encontraban familiares, parientes y amigos.

De su padre, Ramón Barragán, consideró que era un perfeccionista y un trabajador muy enérgico que transmitía estándares exigentes mediante el ejemplo, más que mediante consejos formales.

Antonio Barragán habla sobre el legado de su familia.

El ingreso de Antonio al mundo culinario se inició a los seis años, en 1961, el mismo día de su inauguración.

“Mis primeras responsabilidades incluían lavar la cristalería a mano, retirar vidrios rotos y preparar verduras, como zanahorias y rábanos, para las ensaladas”, recordó.

Enfatizó que el éxito de su padre tras emigrar de México reforzó la importancia del trabajo duro, la concentración y la creación de oportunidades de manera independiente, y reconoció la continuidad de ser los mejores en Burbank, gracias a que su hermano Armando dirige actualmente el restaurante y es el miembro de la familia responsable del negocio.

Grace Douglas, la más pequeña de la familia Barragán; Armando Barragán y su hijo, Armando Barragán Junior.



La familia extendida cuenta con aproximadamente 6 hijos, 30 nietos y 30 bisnietos. Se describe a la familia como altamente formada y productiva, y cuenta con maestrías en administración de empresas y un nieto que cursa un doctorado en psicología.

“La calidez materna y el perfeccionismo paterno moldearon la cultura del restaurante”, expresó el hombre a quien su padre le regaló, en vida, un viaje de cinco semanas por Europa en 1968, junto con su hermano Armando.

“Es un placer venir a comer aquí”, resaltó Fred J. Cairo, de 96 años, cliente del restaurante desde 1961. “Vengo cada semana desde Eagle Rock porque me encantan los tacos dorados con papa”.

Fred J. Cairo, de 96 años, residente de Eagle Rock, quien es cliente de Barragan’s Mexican Restaurant desde 1961, muestra la foto de su esposa Mary con quien visitaba el lugar.

Por su parte, Grace Douglass, de 64 años, la más pequeña de los Barragán-Navarro, agradeció a sus padres “porque sus hijos pudimos lograr académicamente lo que ellos no pudieron. De ellos aprendí que los hijos tenemos que luchar para superarnos siempre”.