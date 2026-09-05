Katy Perry habla de su ruptura con Orlando Bloom y revela por qué Justin Trudeau es “el amor de mi vida”

La cantante norteamericana Katy Perry abrió su corazón y rememoró el duelo al que se enfrentó como resultado de su rompimiento con el actor Orlando Bloom, padre de su hija Daisy. En conjunto, reveló detalles de su noviazgo con el exmandatario canadiense Justin Trudeau.

En entrevista con la revista People, la intérprete de “California Gurls” contó la batalla interna a la que se enfrentó en el año 2025, cuando a la par de su gira The Lifetimes Tour, protagonizó una dolorosa ruptura con el padre de su hija.

Pese a la felicidad que sentía por reencontrarse con sus fanáticos a través de dicho show, Perry confesó haber atravesado uno de los peores momentos a nivel emocional.

“El año pasado fue realmente difícil”, dijo haciendo referencia a su separación del histrión, con quien mantuvo una relación de nueve años y llegó a comprometerse.

“Probablemente fue el momento más difícil. Mis amigos estaban todos en casa. Yo lloraba y me sentía muy lejos”, rememoró la cantante. “Pero entonces mis ángeles se pusieron manos a la obra. Realmente me apoyaron”.

Y es que meses después de cargar con un corazón roto, la vida le permitió conocer a quien ha calificado como “el amor de mi vida”, el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“Cada relación es una maestra, ¿verdad? Siempre quise un amor épico y legendario, y se lo comentaba a mi terapeuta: todo en mi vida es épico, pero esto es como la pieza que me faltaba del rompecabezas; y entonces apareció“, reflexionó.

“Tuve la oportunidad de conocer a Justin durante la gira, y entonces todo cambió”, comentó la famosa de 41 años, quien antes de encontrarse con el amor lo manifestó. “El número 10 simplemente dice: ‘Amor verdadero’. Y creo que ahí es donde estamos”.

De esta relación, Katy Perry destacó el gran apoyo que Trudeau le ha brindado en cada paso que da a nivel profesional.

“Se sabe la letra, me apoya y está maravillado; es muy reconfortante (…) Es una persona muy bondadosa, y creo que en eso coincidimos. Estoy muy agradecida“, finalizó.

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