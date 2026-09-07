Armando León, el mexicano que no debutó en la Liga MX y lleva 47 goles en Europa

El nombre de Armando León comienza a ganar espacio entre los futbolistas mexicanos que buscan hacerse un lugar en el futbol europeo. El delantero de 26 años volvió a marcar este sábado con NK Osijek, aunque su equipo terminó perdiendo 4-1 ante Rijeka en la sexta jornada de la Primera División de Croacia.

El atacante mexicano abrió el marcador apenas al minuto 15. Admir Ljatifi puso un servicio al área y León apareció para superar al arquero Igor Vekić y poner en ventaja al Osijek.

??? NEW: Mexican striker Armando León has scored his THIRD GOAL in six matches so far this season in European football. ??



The 26-year-old plays for Osijek in Croatia’s first division, with the club currently third in the table. pic.twitter.com/q3zE4s68Ea — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) September 5, 2026

Aunque el conjunto visitante no pudo conservar la ventaja y terminó sufriendo una remontada, el gol permitió a León alcanzar tres anotaciones en sus primeros seis partidos de la temporada en Croacia.

Pero sus números actuales son apenas una parte de una producción goleadora que comenzó en Europa hace poco más de dos años.

Armando León ya tiene tres goles con Osijek

El mexicano llegó a Osijek para la temporada 2026-27 después de convencer durante la pretemporada.

El club croata lo invitó a realizar la preparación de verano y el atacante aprovechó los partidos amistosos para mostrar sus condiciones al cuerpo técnico encabezado por Federico Bessone, quien ya conocía al jugador de su etapa en Andorra.

Después de participar en el debut liguero ante Gorica, León recibió la oportunidad de ser titular frente a Rudeš en la segunda jornada.

La respuesta fue contundente: marcó dos goles, a los minutos 12 y 28, durante la goleada 6-1 del Osijek.

Cuatro jornadas después volvió a aparecer frente al arco. Esta vez lo hizo contra Rijeka, aunque su anotación no evitó la derrota de su equipo.

Con ello, Armando León registra tres goles en seis encuentros durante su primera campaña en el futbol croata.

El mexicano que construyó su carrera goleadora en Andorra

Antes de llegar a Croacia, León desarrolló prácticamente toda su experiencia europea en Andorra.

El delantero mexicano pasó al Ranger’s FC en 2024, después de formarse en México en instituciones como Pachuca, Alebrijes de Oaxaca y León. Sin embargo, nunca llegó a disputar minutos en la Liga MX antes de dar el salto al futbol europeo.

Con Ranger’s FC encontró continuidad y protagonismo ofensivo. El club concentra la mayor parte de sus estadísticas europeas, con 43 goles en 56 partidos.

Posteriormente defendió los colores del FC Santa Coloma, donde consiguió un gol en cuatro encuentros.

Su producción en ambos clubes le permitió llamar la atención fuera de Andorra y abrir la puerta para dar el siguiente paso en su carrera.

47 goles en 66 partidos en Europa

Con su anotación frente a Rijeka, Armando León llegó a una cifra de 47 goles en 66 partidos desde que salió de México en 2024.

Su balance queda dividido de la siguiente manera:

Ranger’s FC: 43 goles en 56 partidos

43 goles en 56 partidos FC Santa Coloma: 1 gol en 4 partidos

1 gol en 4 partidos NK Osijek: 3 goles en 6 partidos

3 goles en 6 partidos Total: 47 goles en 66 partidos

La cifra refleja una constante en el recorrido europeo del atacante: su capacidad para encontrar el arco con regularidad.

Ahora, el reto consiste en trasladar esa producción a una liga con mayor exigencia competitiva como la Primera División de Croacia.

Osijek apuesta por el delantero mexicano

El buen rendimiento durante la pretemporada convenció al NK Osijek para ofrecerle a León un contrato por una temporada, con opción a una segunda.

Su llegada también tuvo un significado particular para el club, ya que se convirtió en el primer futbolista mexicano en la historia del Osijek.

El equipo croata marcha en la parte alta de la clasificación y el delantero empieza a ganar protagonismo dentro de la rotación ofensiva de Bessone.

A sus 26 años, Armando León afronta en Croacia uno de los desafíos más importantes de su carrera. Después de construir sus principales números en Andorra, sus primeros tres goles con Osijek representan la oportunidad de demostrar que también puede mantener su eficacia en un escenario de mayor nivel competitivo.

Por ahora, el mexicano ya dejó una señal clara: sigue marcando goles en Europa.

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