Kelly Osbourne admitió que no se reconocía a sí misma tras perder peso

En una reveladora y emotiva entrevista, Kelly Osbourne confesó que no logró reconocer su propio cuerpo luego de sufrir una drástica pérdida de peso tras la muerte de su padre, el legendario músico Ozzy Osbourne.

La presentadora y personalidad de televisión, de 41 años, explicó cómo el proceso de duelo impactó profundamente su salud física, quitándole el apetito y dejándola en un estado vulnerable que tardó en procesar.

Osbourne detalló en entrevista con el Daily Mail que mientras atravesaba los meses más difíciles del duelo, la dolorosa pérdida empañaba su capacidad para percibir los cambios extremos en su figura.

No fue sino hasta que vio imágenes suyas preparándose para asistir a la ceremonia de los Premios Grammy de 2026 —donde acudió con su familia para rendir tributo al legado de su padre— que tomó conciencia del impacto real. Al contemplar las fotografías, se sintió aterrada al notar cómo su columna y sus huesos eran tan visibles, llegando a comparar su apariencia en ese momento con un personaje de historias de terror.

“No me daba cuenta de que me veía así. No podía ver lo que los demás veían porque estaba atravesando un dolor muy profundo; solo veía a una persona rota”, expresó la celebridad al reflexionar sobre esa etapa.

Para dicha gala, su equipo de estilistas intentó utilizar prendas específicas y peinados con la intención de disimular la marcada delgadez de su rostro y cuerpo. Mirando hacia atrás, Kelly reconoció que no se encontraba bien de salud ni emocionalmente lista para afrontar una aparición pública de tal magnitud.

A pesar de las críticas y especulaciones en redes sociales sobre su estado físico, Osbourne enfatizó que su prioridad actual es sanar internamente y proteger el bienestar de su pequeño hijo Sidney..

Para ayudar a otras personas a normalizar el duelo, Kelly planea compartir su proceso en una serie documental de tres partes, donde abordará con transparencia las secuelas invisibles de perder a un ser querido.

Seguir leyendo:

· El emotivo mensaje de Kelly Osbourne a Ozzy por el Día del Padre

· Kelly Osbourne y Sid Wilson se separan tras siete meses de compromiso

· Kelly Osbourne respondió a las críticas por su cambio físico