¿Es Aleska Génesis el nuevo amor de Lupillo Rivera? ¿Es ella su “cereza del pastel”?

Hace unas horas, a través del programa “En Casa con Telemundo”, se viralizaron unas declaraciones de Lupillo Rivera sobre su vida sentimental. Las revelaciones del cantante están generando controversia debido a su reciente rompimiento con Taina Pimentel, con quien estaba comprometido. El final de la relación se dijo que estaba relacionado con una posible infidelidad de este con una compañera del reality de cocina.

Al día de hoy, ninguna de estas suposiciones de infidelidad ha sido confirmada. No existen ni videos ni imágenes que vengan a exponer dichos rumores.

Ahora bien, las declaraciones del cantante en conversación con la chef Betty, durante una prueba de “Top Chef VIP 5”, demuestran que Lupillo está no solo enamorado, sino también ilusionado y viviendo un momento emocional que lo ha llenado de infinita felicidad.

Lupillo fue claro: él quiso buscarla, cortejarla, pero no podía por varias razones. La primera estaba comprometida y la segunda estaba participando en “Top Chef VIP 5”. Pero ahora, una vez soltero y sin compromiso, la historia para el hermano de Jenni Rivera cambió y este dio el paso.

El acercamiento fue por redes sociales. “Por texto, por cámara”, dijo Lupillo. “Por llamadas”, agregó. El cantante contó que desde que la vio, desde que la conoció, tuvo una conexión muy especial con ella. Y habló también de un encuentro muy especial, al punto de olvidarse de los convencionalismos sociales.

En algún momento de su declaración, Lupillo usó la expresión “cereza del pastel”. Recordemos que así se llama el reciente podcast de Aleska Génesis, razón por la cual muchos hemos empezado a especular que la relación de Lupillo podría ser con la venezolana.

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