Europa pide a Estados Unidos información de Epstein, pero el DOJ no responde

La investigación sobre Jeffrey Epstein ya no se limita a Estados Unidos. En Europa, autoridades de distintos países están siguiendo pistas surgidas de los documentos publicados sobre el financiero acusado de delitos sexuales, pero se enfrentan a un obstáculo: varias solicitudes de cooperación enviadas a Washington continúan sin una respuesta definitiva.

De acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post, autoridades policiales de Polonia, Noruega y Letonia dijeron que han recurrido a los mecanismos de asistencia jurídica internacional para solicitar información, documentos o testimonios que podrían estar en poder de Estados Unidos.

La situación adquiere relevancia porque los archivos de Epstein han provocado investigaciones en distintos países, aunque la aparición de un nombre en esos documentos no significa, por sí misma, que exista evidencia de un delito.

Polonia y Noruega buscan información en EE.UU.

En Polonia, la Fiscalía Nacional abrió en marzo una investigación por posibles delitos de trata de personas relacionados con el caso Epstein. Las autoridades señalaron que los documentos publicados por el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense aportaron elementos que justificaron profundizar las pesquisas.

Przemysław Nowak, portavoz de la Fiscalía Nacional polaca, explicó que Varsovia solicitó información, incluidos documentos sin censurar relacionados con los aspectos polacos del caso. Según declaró al Post, Estados Unidos no había respondido a la solicitud de asistencia jurídica presentada en abril.

En Noruega, la investigación tomó otro rumbo y alcanzó a tres figuras públicas: los exdiplomáticos Terje Rød-Larsen y Mona Juul, además del ex primer ministro Thorbjørn Jagland. Los tres rechazan haber cometido delitos.

Marianne Bender, fiscal de la unidad noruega Økokrim, fue contundente sobre la situación: “Estamos en comunicación con funcionarios del Departamento de Justicia, pero aún no han aprobado la solicitud”.

Bender añadió que la falta de respuesta resulta “muy lamentable” para la investigación noruega y expresó su esperanza de que Washington termine autorizando la cooperación.

Londres también espera documentos clave

El problema no se limita a Europa continental. En Reino Unido, la Metropolitan Police ha solicitado documentos sin censurar para avanzar en la investigación relacionada con el exfuncionario Peter Mandelson.

The Guardian reportó en abril que las autoridades británicas habían intentado inicialmente conseguir los documentos mediante contactos informales, pero Estados Unidos indicó que debía presentarse una solicitud formal de asistencia jurídica.

Posteriormente, reportes británicos señalaron que la investigación contra Mandelson podría verse comprometida si la policía no obtiene los archivos originales.

El Departamento de Justicia, sin embargo, rechaza que esté negándose a colaborar. Un portavoz dijo a The Telegraph que la dependencia “no se ha negado a prestar asistencia a ninguna jurisdicción que investigue posibles conductas delictivas relacionadas con Jeffrey Epstein” y sostuvo que Estados Unidos sigue los procedimientos legales establecidos para compartir información.

El caso pone de manifiesto la dificultad de convertir los archivos Epstein en evidencia utilizable ante tribunales extranjeros. Las solicitudes de asistencia jurídica pueden involucrar revisiones legales, protección de víctimas, información confidencial y materiales sujetos a restricciones judiciales.

Por ahora, mientras distintas investigaciones europeas avanzan por sus propios medios, varias autoridades siguen esperando que Washington abra una puerta que podría resultar decisiva para determinar qué información de los archivos puede convertirse realmente en evidencia.

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