Nirvana recibirá el premio Video Vanguard en los VMA’s 2026

En un homenaje a la era dorada del rock alternativo, MTV anunció que Nirvana será galardonada con el prestigioso galardón Video Vanguard Award durante la edición 2026 de los MTV Video Music Awards (VMAs).

El anuncio fue revelado este miércoles a través de las redes sociales de la cadena televisiva, destacando el impacto que el trío conformado por Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic dejó en la cultura pop y en la estética del videoclip musical. La fecha elegida para la noticia coincidió con el aniversario de la histórica y caótica primera actuación de la banda en el escenario de los VMAs en 1992.

Nirvana se suma así a un selecto grupo de agrupaciones e iconos internacionales que han recibido el máximo honor de la cadena, uniéndose a leyendas como The Beatles, Bon Jovi, Guns N’ Roses, R.E.M. y U2.

Se trata de la primera vez en más de dos décadas que una banda de rock obtiene esta distinción honorífica, la cual celebra a artistas e innovadores videos musicales cuyo trabajo ha transformado la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera antes del trágico deceso de Cobain en 1994, Nirvana redefinió el lenguaje de la música en la televisión. Sus videos musicales —desde la estética rebelde y sombría de “Smells Like Teen Spirit“ dirigida por Samuel Bayer, hasta el ambiente surrealista y cargado de metáforas de “Heart-Shaped Box“, pasando por el icónico formato acústico de “MTV Unplugged in New York“— sentaron las bases del movimiento grunge y transformaron las tendencias de la juventud de la época de los 90.

La ceremonia de premiación de los VMAs 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 27 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles. El evento será transmitido en vivo simultáneamente por las pantallas de CBS y MTV, además de estar disponible a través de la plataforma de streaming Paramount+.

Hasta el momento, la producción del evento no ha precisado si los miembros supervivientes, Dave Grohl y Krist Novoselic, acudirán en persona a la gala para recibir la estatuilla o si se planea algún tributo musical en vivo durante la ceremonia.

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