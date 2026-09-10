Cierra histórico parque de atracciones de Nueva Jersey tras más de 100 años; ponen la propiedad a la venta

Clementon Park & Splash World, uno de los parques de atracciones más antiguos de Nueva Jersey, cerró sus puertas después de concluir su temporada de verano de 2026 y será puesto a la venta por su actual propietario, IB Parks & Entertainment. La decisión marca el final de una etapa para un recinto que durante 119 años ha recibido a generaciones de visitantes y que, en los últimos años, también ha enfrentado dificultades financieras y cambios de administración.

La compañía, con sede en Chicago, confirmó el cierre el miércoles 9 de septiembre, dos días después de que el parque terminara oficialmente sus operaciones el lunes 7 de septiembre. En un comunicado publicado en el sitio web de Clementon Park, la administración explicó que tomó la decisión después de cinco años al frente de la propiedad y señaló que buscará un comprador interesado en preservar la historia del lugar.

“Ha sido un privilegio cuidar de un lugar que ha significado tanto para generaciones de familias”, señaló la empresa. IB Parks & Entertainment también manifestó su intención de encontrar un nuevo propietario que comparta su interés por conservar el legado del parque, aunque por ahora no ha revelado cuánto espera obtener por la propiedad ni cuándo comenzará formalmente el proceso de venta.

Una propiedad de 52 acres con más de un siglo de historia

La historia de Clementon Park se remonta a 1907, cuando Theodore Gibbs y sus dos hijos crearon el recinto en el sur de Nueva Jersey. Desde sus primeros años, el parque estuvo estrechamente relacionado con el transporte público, ya que fue construido al final de una línea de tranvía con el objetivo de atraer pasajeros durante los fines de semana y ofrecer una alternativa de entretenimiento para los habitantes de la zona.

Su ubicación, junto a un lago alimentado por manantiales y entre Filadelfia y Atlantic City, ayudó a convertirlo en un destino recreativo para familias de la región. El negocio permaneció bajo control de la familia Gibbs durante más de siete décadas y continuó evolucionando conforme cambiaban las preferencias del público y la industria de los parques de atracciones.

El recinto también atravesó momentos complicados a lo largo de su historia. En 1931, un incendio estuvo a punto de destruir las instalaciones, aunque el parque logró recuperarse y continuar funcionando. La familia Gibbs mantuvo el control de la propiedad hasta 1977 y, después de varios cambios de propietarios, el parque llegó a convertirse en un complejo que combinaba atracciones tradicionales con instalaciones acuáticas.

La transformación de Clementon Park en un parque acuático

Uno de los cambios más importantes ocurrió en 1993, cuando se realizó una renovación de aproximadamente $5 millones de dólares. La inversión permitió incorporar Splash World, el parque acuático que convirtió a Clementon en un destino de entretenimiento más amplio y diversificado.

Splash World llegó a contar con varios toboganes, una piscina de olas, un río lento y Aquatic Paradise, un área de juegos acuáticos de aproximadamente 13,000 pies cuadrados. Con el paso de los años, la propiedad llegó a reunir decenas de atracciones distribuidas entre las áreas mecánicas y acuáticas.

Entre las atracciones más conocidas se encontraban Hellcat, una montaña rusa de madera; Dragon Coaster, orientada principalmente a familias; King Neptune’s Revenge, una atracción acuática; una torre de caída libre y una gran rueda de la fortuna. La combinación de estas instalaciones permitió que Clementon Park mantuviera una oferta diferente frente a otros parques de la región.

El parque ya había cerrado en 2019

La situación actual tiene un antecedente reciente. Clementon Park cerró inesperadamente a finales de 2019, después de que los propietarios de aquel momento incumplieran con un préstamo de $4.5 millones de dólares, lo que derivó en un proceso de ejecución hipotecaria.

El parque permaneció cerrado hasta que IB Parks & Entertainment adquirió la propiedad en una subasta realizada en marzo de 2021. La empresa pagó aproximadamente $2.37 millones de dólares por los 52 acres, operación que permitió que las instalaciones reabrieran durante el verano de ese mismo año.

La reapertura devolvió actividad al histórico recinto después de varios años de incertidumbre. Sin embargo, cinco temporadas después, IB Parks & Entertainment decidió concluir sus operaciones y poner nuevamente la propiedad en el mercado.

La compañía no ha señalado una razón financiera específica para el cierre de Clementon Park en 2026. Por el momento, tampoco se ha informado si existe algún comprador interesado o si la propiedad será adquirida por otro operador de parques de atracciones.

¿Qué ocurrirá con los terrenos de Clementon Park?

El futuro de los 52 acres dependerá del comprador que finalmente adquiera la propiedad. IB Parks & Entertainment aseguró que dará a conocer información adicional sobre la venta conforme avance el proceso, pero hasta ahora no ha presentado un proyecto concreto para el terreno ni ha indicado si pretende vender las instalaciones completas o bajo qué condiciones se realizará la operación.

La propiedad cuenta con una infraestructura que incluye las antiguas áreas de atracciones y el parque acuático, por lo que una eventual adquisición podría abrir diferentes posibilidades. Un nuevo operador podría intentar recuperar la actividad del parque, realizar una renovación de las instalaciones o plantear un proyecto distinto para el terreno.

Sin embargo, cualquier escenario dependerá de las condiciones de la venta y de los planes del próximo propietario. La compañía actual únicamente ha expresado su deseo de encontrar un comprador que tenga interés en preservar la historia y el legado de Clementon Park.

IB Parks & Entertainment tiene otros parques en Estados Unidos

El cierre de Clementon Park se produce mientras IB Parks & Entertainment continúa involucrada en otros negocios de entretenimiento. La compañía opera Indiana Beach, un parque de atracciones y acuático situado en Monticello, Indiana, así como Sahara Sam’s, en West Berlin, Nueva Jersey.

En enero, la empresa anunció además que asumiría las operaciones de Lake Winnepesaukah, un parque de atracciones y acuático ubicado en Lakeview, Georgia. Esto significa que Clementon Park no representa el único activo de entretenimiento administrado por la compañía, aunque su cierre supone la salida de uno de los recintos con mayor antigüedad dentro de su cartera.

IB Parks & Entertainment también está vinculada con Niagara Amusement Park & Splash World, anteriormente conocido como Fantasy Island, en el condado de Erie, Nueva York. Este parque, sin embargo, no abrió durante la temporada de verano de 2026.

En el caso de Niagara Amusement Park & Splash World, la compañía explicó que la decisión estuvo relacionada con una reducción en la asistencia y los ingresos, factores que afectaron la viabilidad de mantener las operaciones durante la temporada.

Un nuevo capítulo para un parque de 119 años

El cierre de Clementon Park representa un cambio importante para una propiedad que ha atravesado más de un siglo de transformaciones. Desde su creación como un pequeño parque de entretenimiento vinculado al sistema de tranvías hasta su evolución como complejo con montañas rusas, atracciones familiares y un parque acuático, el recinto ha tenido que adaptarse en repetidas ocasiones para mantenerse vigente.

La compra realizada por IB Parks & Entertainment en 2021 permitió su reapertura después del cierre provocado por los problemas financieros de sus antiguos propietarios, pero la operación bajo la nueva administración llegó a su fin después de cinco años.

Por ahora, Clementon Park permanecerá cerrado mientras IB Parks & Entertainment prepara la venta de la propiedad. La empresa ha indicado que proporcionará nuevos detalles cuando estén disponibles, por lo que el precio de venta, las condiciones de la operación y el posible futuro de las atracciones todavía están por definirse.

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