Hallan los restos de dos personas en una montaña de Georgia durante una caminata

Un excursionista realizó un macabro hallazgo el miércoles en una popular montaña del noreste de Georgia al encontrar los restos de dos personas, un descubrimiento que activó una investigación en la que participan autoridades locales y estatales.

Los restos fueron localizados alrededor de las 11:20 a. m. del 9 de septiembre en Mount Yonah, en el condado de White, informó la Oficina del Sheriff del condado.

Investigadores de la oficina del sheriff y agentes del Departamento de Recursos Naturales de Georgia acudieron al lugar después del hallazgo. Posteriormente, la Unidad de Escena del Crimen de la Región 8 de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI) fue convocada para colaborar con el análisis de la escena.

Por ahora, las autoridades han ofrecido pocos detalles sobre el caso.

Las víctimas aún no han sido identificadas

La Oficina del Sheriff del condado de White no ha revelado la identidad de las dos personas cuyos restos fueron encontrados en la montaña.

Tampoco se han informado sus edades o sexos. Las autoridades no han determinado cuánto tiempo llevaban los restos en Mount Yonah antes de que fueran encontrados.

Otro de los principales interrogantes es la causa de las muertes. Hasta el momento, el sheriff no ha informado cómo fallecieron las dos personas ni ha señalado públicamente si existen indicios de un acto criminal.

Una montaña frecuentada por excursionistas

Mount Yonah se encuentra en el noreste de Georgia, cerca de las ciudades de Helen y Cleveland, y es un destino conocido entre los aficionados al senderismo.

La montaña también forma parte del paisaje que rodea a Helen, una localidad turística de la región. Desde distintos puntos de la zona puede observarse Mount Yonah elevándose sobre el área.

El carácter popular del lugar hace que el descubrimiento haya generado interrogantes sobre cuánto tiempo pudieron haber permanecido allí los restos sin ser detectados.

Sin embargo, las autoridades todavía no han proporcionado información que permita determinar cuándo o cómo llegaron las víctimas a la montaña.

El sheriff del condado de White, Rick Kelley, indicó que su oficina ofrecerá más información a medida que avance la investigación.

La participación de la GBI permitirá realizar un examen más detallado de la escena y contribuir a establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias de sus muertes.

Por ahora, las autoridades no han informado de sospechosos, arrestos ni de una posible conexión entre las dos personas encontradas.

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