Jennifer Lawrence se une a Instagram y lanza contundentes mensajes

La ganadora del Oscar Jennifer Lawrence finalmente dio el paso de unirse a Instagram y dejó muy claras sus condiciones. Su nombre de usuario es @jlaw, ya que “@jenniferlawrence” estaba ocupado, y publicó su primer video dirigiéndose a sus fans para explicar sus expectativas en las redes sociales.

“Si, lo voy a intentar, y si alguien dice algo negativo, renunciaré. Inmediatamente. Sin preguntas”, afirmó Lawrence a la cámara, sin maquillaje.

“Si alguien piensa algo malo, lo sabré. Lo sabré. Y renunciaré”, añadió.

La actriz también reiteró su petición en sus historias de Instagram:

"Por favor, tengan en cuenta que cualquier comentario hiriente o agresivo puede afectar negativamente al bebé". Y aclaró con humor: "Soy yo. Soy la bebé". Jennifer Lawrence

El apoyo de los fans

Los seguidores no tardaron en responder al mensaje de Lawrence con buenas vibras. “Una primera publicación en Instagram absolutamente increíble”, dijo una cuenta. “¡Que nadie nos lo arruine!”, escribió otra.

“Nunca había visto a Internet tan unida como ahora, me encanta”, comentó una tercera persona.

Otra persona simplemente se alegró de que la estrella de “The Hunger Games” finalmente se uniera a la plataforma: “No tienen ni idea de la enorme cantidad de cuentas falsas de Jennifer Lawrence que ha habido en las últimas dos décadas y media…”.

Una veterana anónima de las redes

Aunque esta sea su primera cuenta pública, Lawrence ya había hablado anteriormente sobre su costumbre de navegar por internet con una cuenta anónima. “Estoy ahí. Pero, observo, no hablo”, declaró a InStyle en 2018 sobre su uso de Instagram.

“Siempre hay mucha reacción negativa. Mucha gente está escuchando y prestando atención, y tienen muchísimas opiniones sobre absolutamente todo. La verdad es que no quiero entrar en ese terreno a menos que sea absolutamente necesario. No quiero exponerme sin motivo“, explicó entonces.

“A menos que esté promocionando algo o que algo me moleste mucho, no volverán a saber de mí”, indicó.

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