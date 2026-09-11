¿Es recomendable purgarse en casa? Lo que hay que saber antes de intentarlo

Es común escuchar frases como “hay que purgar a los niños” o “me voy a purgar porque tengo parásitos”. Sin embargo, para la medicina, estos dos términos describen procesos distintos, con objetivos, métodos y riesgos diferentes. Entender la diferencia es el primer paso para decidir si conviene —o no— hacerlo por cuenta propia en casa.

Purgarse consiste en provocar una evacuación intestinal forzada, generalmente mediante laxantes o sustancias con efecto purgante (aceite de ricino, sales, infusiones caseras, entre otros). El objetivo es vaciar el intestino, ya sea por estreñimiento severo, antes de un estudio médico (como una colonoscopia) o, en la tradición popular, como una forma de “limpiar el cuerpo”.

Desparasitar, en cambio, es un tratamiento farmacológico dirigido específicamente a eliminar parásitos intestinales —como lombrices, oxiuros o giardias— mediante medicamentos antiparasitarios (antihelmínticos) recetados según el tipo de parásito identificado, normalmente a través de un examen coprológico o parasitológico, apunta Mayo Clinic.

La diferencia clave es que un purgante mueve el intestino, pero no necesariamente elimina parásitos; un antiparasitario elimina parásitos, pero no actúa como laxante. Tomar un purgante casero creyendo que con eso “se sacan los parásitos” es uno de los errores más comunes en la automedicación popular.

Los riesgos de purgarse en casa

Especialistas en gastroenterología y pediatría coinciden en varios puntos de precaución:

Deshidratación y desequilibrio de electrolitos , especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades renales o cardíacas.

, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades renales o cardíacas. Dependencia del efecto laxante , que puede provocar estreñimiento crónico si se abusa de purgantes con frecuencia.

, que puede provocar estreñimiento crónico si se abusa de purgantes con frecuencia. Enmascaramiento de síntomas de afecciones más serias, como obstrucciones intestinales, apendicitis o enfermedades inflamatorias, que requieren diagnóstico médico y no remedios caseros.

de afecciones más serias, como obstrucciones intestinales, apendicitis o enfermedades inflamatorias, que requieren diagnóstico médico y no remedios caseros. Interacciones con otros medicamentos o condiciones preexistentes, sobre todo con remedios tradicionales cuya concentración no está estandarizada.

Por estas razones, purgarse “porque sí” o como práctica preventiva periódica no cuenta con respaldo médico sólido, salvo indicación puntual de un profesional de salud.

¿La desparasitación se puede hacer en casa?

La desparasitación sin diagnóstico previo también genera debate. Automedicarse con antiparasitarios de venta libre, sin confirmar la presencia de parásitos ni identificar cuál, puede ser ineficaz —porque cada medicamento actúa sobre especies distintas— y no está exenta de efectos secundarios como náuseas, dolor abdominal o reacciones alérgicas.

En zonas con alta prevalencia de parasitosis intestinal, algunos programas de salud pública sí recomiendan desparasitación masiva y periódica en población infantil, pero esas campañas son diseñadas y supervisadas por autoridades sanitarias; no son equivalentes a la automedicación individual en casa.

¿Qué hacer entonces?

La recomendación general de los profesionales de salud es clara:

No usar purgantes de forma habitual ni “preventiva” sin indicación médica. Consultar ante síntomas persistentes como diarrea, dolor abdominal, picazón anal, pérdida de peso inexplicable o presencia visible de parásitos en las heces. Confirmar con un examen de laboratorio antes de tomar cualquier antiparasitario, para asegurar que el tratamiento sea el adecuado. Consultar a un pediatra o médico de cabecera antes de administrar cualquier purgante o antiparasitario a niños.

Purgar y desparasitar responden a problemas distintos y se abordan con herramientas distintas. Hacerlo en casa sin orientación profesional no solo puede ser ineficaz, sino que en ciertos casos representa un riesgo real para la salud. La recomendación de especialistas sigue siendo la misma de siempre: ante la duda, consultar con un profesional de la salud antes de automedicarse.

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