Jackson Martínez sale de un retiro de seis años para jugar en Colombia

A los 39 años, Jackson Martínez volverá a ponerse los botines después de seis años alejado del fútbol profesional. El delantero colombiano regresará al Deportivo Independiente Medellín (DIM), club en el que se convirtió en una de sus principales figuras, y tendrá inicialmente un vínculo hasta diciembre.

El anuncio supone el regreso de uno de los máximos goleadores en la historia del equipo antioqueño. El DIM confirmó la incorporación a través de un comunicado en el que destacó la trayectoria del atacante y su vínculo con la institución.

“El Equipo del Pueblo S.A. informa el regreso de Jackson Martínez, uno de los grandes referentes en la historia del Deportivo Independiente Medellín y uno de los máximos goleadores de nuestra institución”, anunció el club.

[???] Un amor que por fin vuelve a encontrarse.

¡@JacksonMartinez ES PODEROSO! ??? pic.twitter.com/cH1xYTjJEq — DIM (@DIM_Oficial) September 11, 2026

Martínez había decidido retirarse en diciembre de 2020, después de varios años marcados por problemas físicos. Su última etapa como profesional estuvo condicionada especialmente por una lesión de tobillo que sufrió entre 2015 y 2016 y de la que nunca logró recuperarse completamente para volver a su mejor nivel.

Ahora, seis años después, el atacante tendrá la oportunidad de regresar al equipo donde comenzó su carrera profesional.

Del ídolo del DIM a una carrera marcada por las lesiones

Martínez debutó con Independiente Medellín en 2005 y permaneció cuatro años en el club. Durante ese periodo marcó 44 goles, cifras que lo llevaron a convertirse en uno de los referentes del equipo. En 2009 fue campeón del torneo Clausura y terminó como máximo goleador del semestre con 18 tantos.

Su rendimiento le permitió continuar su carrera fuera de Colombia. Ese mismo año pasó al Jaguares de Chiapas, donde disputó tres temporadas y convirtió 36 goles. Sus actuaciones en México abrieron la puerta a Europa y posteriormente fichó por el FC Porto de Portugal.

El club portugués recordó recientemente al colombiano al destacar su regreso al fútbol y señaló en sus redes sociales que el estadio do Dragao no olvida a uno de sus goleadores.

La etapa más complicada comenzó después. Para la temporada 2015/2016, Atlético de Madrid contrató a Martínez, quien permaneció seis meses en el conjunto español. En 23 partidos marcó tres goles antes de trasladarse al Guangzhou Evergrande de China.

Con el equipo asiático tuvo dificultades para mantenerse en actividad. Marcó cuatro goles en 16 partidos entre liga y copa y sufrió diferentes lesiones que afectaron su continuidad. Una de ellas, en el tobillo, lo mantuvo alejado de las canchas durante más de 18 meses.

El 1 de marzo de 2018, Guangzhou Evergrande y los representantes del futbolista acordaron rescindir su contrato después de que Martínez pasara toda aquella temporada sin disputar minutos.

Más tarde, en 2018, el delantero encontró una nueva oportunidad en Portugal con el Portimonense. Allí permaneció hasta mediados de 2020 y consiguió marcar su último gol como profesional el 21 de noviembre de ese año, durante la derrota 2-4 frente al Sporting de Lisboa.

Al anunciar su retiro, Martínez explicó cuánto había significado aquella lesión en su carrera.

“Desde mi lesión de tobillo entre el año 2015/2016 comenzó una lucha dando todo de mí para volver a jugar en condiciones favorables este deporte que tanto me apasiona y aunque regresé a las canchas después de dos años fue muy difícil desempeñarme como lo anhelaba”, expresó.

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Jackson Martínez regresó y está listo para defender los colores de @DIM_Oficial ??



¡Bienvenido de vuelta al FPC! ???#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/krcjTTrZyF — DIMAYOR (@Dimayor) September 11, 2026

El DIM considera que su vuelta tras una destacada trayectoria internacional representa algo más que una incorporación para el equipo.

“Su regreso representa mucho más que la llegada de un jugador. Es el regreso de un referente que dejó una huella imborrable en nuestra institución y que, después de construir una destacada carrera internacional, vuelve a vestir de rojo para seguir escribiendo su historia con el DIM”, agregó el club colombiano en un comunicado.

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