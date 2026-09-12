Esposa de Bruce Willis contó cómo su familia lidia con su estado de salud actual

Emma Heming Willis rompió el silencio sobre la realidad que atraviesa su familia tras el diagnóstico de demencia frontotemporal de su esposo, el reconocido actor Bruce Willis.

En una reciente entrevista concedida a la revista Hello!, la modelo y empresaria calificó el proceso de convivencia con la enfermedad como una etapa profundamente dura, pero señaló que las hijas del actor mantienen un vínculo inquebrantable con su padre.

“Es extremadamente difícil y doloroso. Es natural: todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y sean quienes siempre fueron. Pero la demencia frontotemporal es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente”, declaró Emma.

Willis, de 71 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal en febrero de 2023, un año después de anunciar su retiro del cine debido a un cuadro de afasia, un trastorno que afectaba su capacidad para comunicarse.

Durante la conversación, la esposa del protagonista de “Die Hard”señaló la falta de información respecto a este padecimiento y desmintió una de las dudas más frecuentes que le suelen formular. Al ser consultada sobre si Bruce todavía la reconoce, Emma respondió con firmeza: “Mi respuesta siempre es un rotundo sí. Bruce no tiene Alzheimer. Tiene demencia frontotemporal, que afecta a una parte completamente diferente del cerebro”.

En ese sentido, instó a los medios de comunicación a educar mejor a la opinión pública para evitar el estigma y alimentar el miedo sobre esta patología.

A pesar de los cambios progresivos en la salud del actor, Emma destacó la estrecha relación que sus cinco hijas sostienen con él. El artista comparte a Mabel (14) y Evelyn (12) con Heming, y a Rumer (38), Scout (35) y Tallulah (32) con su exesposa, la actriz Demi Moore.

“Cada una de ellas ha forjado un vínculo único con él. Las cinco son completamente diferentes, pero comparten la misma base: Bruce siempre fue una presencia increíblemente sólida e inquebrantable en sus vidas”, puntualizó.

Esa unión familiar quedó reflejada en agosto pasado, cuando el actor estuvo presente durante las celebraciones previas al casamiento de Tallulah con Justin Acee, donde se lo vio emocionado sosteniendo la mano de los novios.

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