Hillary Clinton está convencida que EE.UU. ha bajado la guardia en la lucha contra el terrorismo

Al cumplirse un cuarto de siglo de los ataques terroristas que sacudieron a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, Hillary Clinton, ex secretaria de Estado, exhibió al gobierno actual por presuntamente haber bajado la guardia en la búsqueda de evidencias para detectar nuevas amenazas a la seguridad de los ciudadanos.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión NBC News, la demócrata derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 exigió un mayor trabajo de inteligencia para prevenir futuros ataques terroristas.

“Me preocupa mucho que hayamos bajado la guardia en la lucha contra el terrorismo, y no digo esto para asustar a nadie ni para exagerar, pero creo que no estamos prestando suficiente atención al resurgimiento de los actos terroristas”, expresó.

Clinton incluso le reprochó a Trump dedicarle más tiempo a tratar de resolver asuntos ajenos a la política interna del país que a prevenir el surgimiento de posibles eventos amenazantes para los estadounidenses.

“La amenaza no desapareció, sino que disminuyó, pero sigue presente, y aún existen miles de extremistas en el mundo que nos desean el mal”, advirtió.

Acto seguido, la ex primera dama sacó a flote el tema de la construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca, inmueble que le resulta innecesario para los tiempos complicados a los cuales se enfrentan muchos países a nivel global.

“Cuando uno está más interesado en construir su salón de baile que en analizar la información de inteligencia que llega de Afganistán, eso es totalmente contrario a cualquier tipo de toma de decisiones sensata”, expresó.

El hecho de haber despedido a miles de empleados federales desde el año pasado también le resulta preocupante a Hillary Clinton.

“Me preocupa cada vez más porque creo que no estamos concentrados. Sé que todavía hay gente muy dedicada en el gobierno, en el FBI, en las agencias de inteligencia. Lo entiendo, pero no tienen los recursos ni la atención que necesitan en este momento para desempeñar bien su trabajo”, puntualizó.

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