Policía acude a residencia de Kamala Harris tras aviso de que una mujer se introdujo sin autorización

Una mujer que se introdujo sin autorización a la residencia de la ex vicepresidenta Kamala Harris ubicada en el área de Los Ángeles, obligó a solicitar la intervención de la policía.

De acuerdo con información dada a conocer por TMZ, sitio web y programa de televisión dedicado a investigar sobre temas de farándula, escándalos y noticias de última hora relacionados con celebridades, dio a conocer que el incidente se produjo el viernes por la noche.

En un reporte policiaco citado por la misma fuente se indica que, después de recibir una llamada telefónica alertando sobre la situación, agentes del sheriff del condado de Los Ángeles acudieron al domicilio de la afroamericana de 61 años cerca de las 22:30 horas. Sin embargo, por alguna razón todavía desconocida no se realizó ningún arresto.

Kamala Harris & Doug Emhoff's Los Angeles Home Targeted in Trespass Incident https://t.co/RLRmZ56fij — TMZ (@TMZ) September 12, 2026

Mediante una entrevista concedida a TMZ, Eduardo Negrón, portavoz de Kamala Harris, reveló que, tanto la demócrata como su esposo Doug Emhoff, no se encontraban en el inmueble y fue el personal de seguridad quien descubrió a la mujer señalada en la residencia

“Se detuvo a una persona que había entrado ilegalmente en la propiedad de la vicepresidenta Harris y el segundo caballero Emhoff antes de que ambos llegaran a la casa. Agradecen al personal de seguridad y a las fuerzas del orden que respondieron con rapidez”, expresó.

Desde el año pasado, el presidente Donald Trump le quitó a Kamala Harris la protección del Servicio Secreto, pero después intervino el gobernador Gavin Newsom para garantizar el resguardo de su integridad brindándole un grupo de elementos de seguridad que la acompañan las 24 horas del día.

A medida que se acercan las elecciones intermedias, la presencia de Kamala Harris en actos públicos, así como en programas y entrevistas de televisión resulta más notoria para apoyar al Partido Demócrata en su lucha por recuperar el control al menos de la Cámara de Representantes.

De hecho, se especula que, a partir de los resultados de dicha contienda electoral, la ex vicepresidenta tomará la decisión de volverse o no a presentar en la boleta en busca de gobernar a la nación en 2028.

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