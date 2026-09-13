¿Quiénes podrían recibir cheques de hasta $500 dólares por Trump en octubre?

En medio de un esfuerzo por abordar el alto costo de vida, especialmente en seguros médicos y medicamentos en hogares de ingresos bajos y medios, recientemente el Ejecutivo estadounidense anunció que durante el mes de octubre de este año se distribuirán reembolsos de hasta $500 dólares a residentes en al menos 30 estados del país.

¿Quiénes son los beneficiarios del reembolso?

De acuerdo con el anuncio de la Casa Blanca, aproximadamente un millón de personas elegibles inscritas en los planes de Obamacare mediante HealthCare.gov, conocido como la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), que no hayan recibido subsidios federales para reducir el costo de sus primas y que pagaron el precio completo o no obtuvieron ayuda económica, podrán obtener el reembolso.

A través de un comunicado publicado por la Casa Blanca, se destacó que “el presidente Trump está cumpliendo sus promesas de reducir los costos para los pacientes estadounidenses, dándoles prioridad y enfrentándose a las grandes compañías de seguros de salud, los fabricantes de medicamentos y otros gigantes corporativos que han utilizado el statu quo en Washington para aumentar los costos de la atención médica para los estadounidenses”.

¿Cuáles son los estados donde se distribuirá el reembolso?

Hasta los momentos, los estados que se encuentran en la lista son: Florida, Texas, Carolina del Norte, Michigan, Ohio, Arizona, Georgia, Tennessee y Wisconsin, entre otros. En el caso de California y Nueva York, no se incluirán, ya que operan bajo sus propios mercados de seguros en lugar de HealthCare.gov.

Según el vicepresidente ejecutivo de política sanitaria de KFF, Larry Levitt, estos reembolsos serán destinados a las personas de ingresos medios que perdieron subsidios cuando el Congreso no prorrogó los créditos fiscales mejorados y que ahora, en muchos casos, están pagando miles de dólares más, declaró.

¿Cómo se enviará el reembolso?

Se tiene previsto que la distribución del reembolso comience en octubre de este año a través del correo; será un pago único de $500 dólares por beneficiario. Aún se debe confirmar cómo será el proceso y si los contribuyentes deberán realizar algún trámite.

¿De dónde provienen los fondos del reembolso?

Según la administración de Donald Trump, este cheque es una devolución de “sobrecargos” aplicada a las tarifas del mercado de seguros médicos con las que se recaudó hasta $500 millones de dólares durante el anterior gobierno, por lo que el dinero se devolverá a los afiliados elegibles en forma de reembolso.

Sigue leyendo: